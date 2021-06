Los ganaderos planean una gran protesta por el lobo

La manifestación del pasado miércoles en Madrid frente al Ministerio para la Transición Ecológica empieza a verse, por parte de los ganaderos, como insuficiente para que Teresa Ribera rectifique, dé marcha atrás en el borrador de la Orden de protección al lobo, y decida consensuar con todos los sectores el plan de gestión. A la protesta debido a la pandemia no acudieron más de 500 personas y las tres organizaciones agrarias creen que la respuesta puede ser mayor pasados en unos meses. Aún no se han reunido pero sí barajan la posibilidad de reactivar el calendario de movilizaciones -COAG ya anunció el pasado miércoles que lo propondría- y, de hacerlo, en principio la idea es esperar a septiembre, para obtener el mayor respaldo posible del sector: antes entre el riesgo de concentraciones por la pandemia y el inicio de la cosecha temen que no pudieran acudir el importante número de ganaderos que pretenden. Estiman que hay tiempo suficiente para hacerse oír desde la publicación de la Orden de protección del lobo, una vez resueltas las alegaciones, y la entrada en vigor de la prohibición de su caza, prevista para el próximo 25 de septiembre. Las tres organizaciones reclaman al Ministerio de Agricultura que impulse un nuevo censo del lobo. También enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que les recibiera, pero no han obtenido respuesta.

Ayer otra organización agraria, Unión de Uniones, fue en esa línea y anunció la presentación de alegaciones contra la Orden que protege al lobo. Pidió su retirada porque, según señaló en un comunicado de prensa, entiende que no se dan las condiciones para su aprobación. “Ni justifican la evolución de las poblaciones de lobo, en crecimiento, ni el informe está avalado por criterios técnicos y científicos, ni se ha hecho una evaluación del impacto de la medida sobre ganadería extensiva”.

Por su parte, la asociación conservacionista Ascel alegó en contra de que se pueda hacer control poblacional en circunstancias excepcionales. Las organizaciones agrarias, sin embargo, consideran que la prohibición de la caza del lobo es automática una vez que se inscribe en el Listado de Especies Protegidas.