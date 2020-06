El lobo no deja de matar: un nuevo ataque en Barreras deja tres ovejas muertas

Alrededor de una veintena de ganaderos se concentraron en la pequeña localidad de Barreras para exigir soluciones a la Junta de Castilla y León tras un nuevo ataque del lobo en el pueblo.

El siniestro se saldó con tres ovejas muertas y una docena de ellas heridas provocando la indignación no solo del ganadero directamente afectado en esta ocasión, sino también entre los profesionales del campo de la zona de Villasbuenas que fueron reuniéndose, manteniendo la debida distancia de seguridad, en la explotación atacada.

“Pedimos a la Junta que busque una solución urgente para que esto no vuelva a repetirse o si no tendremos que tomar medidas los propios ganaderos porque de esta forma no se puede seguir”, denunciaron algunos de los ganaderos concentrados.

Pedanía de Villasbuenas, la población de Barreras es solo la última de la comarca de Vitigudino y El Abadengo que ha sufrido el ataque de los lobos a los rebaños de ovejas en los últimos meses, estando certificada la autoría del lobo por los agentes medioambientales de la Junta en los dos ataques registrados en Saldeana.

Este nuevo ataque al ganado parece haber colmado la paciencia de los productores de la zona. “Nadie se está preocupando de hacer nada para parar los ataques del lobo que se siguen produciendo y provocan importantes pérdidas”, afirmaron una complicada mañana para todos ellos.

A falta aún de que el Servicio de Medio Ambiente de la Junta confirme oficialmente qué animal fue el responsable del ataque sufrido, los productores aseguraron no tener dudas. “Son hechos que se repiten una y otra vez, de la misma forma en muchas explotaciones y en la misma zona”, insistieron.