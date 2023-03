Los criadores de porcino aseguran que “España no se va a quedar sin comer jamón ibérico”

La Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico (Aeceriber) ha evidenciado que hay una “alarma” por “una reducción” de cerdos que han ingresado en la montanera este año y que van a salir bajo la categoría de bellota pero ha afirmado que España no se va “a quedar sin comer jamón ibérico”.

Así lo ha indicado la secretaria técnica de Aeceriber, Elena Diéguez, quien ha reconocido que dicha alarma “está fundada, obviamente, el cambio climático afecta a todos los ecosistemas naturales y la dehesa es uno de los más importantes de nuestro país”.

“Es cierto también que la producción de bellota se ha visto muy mermada, la falta de pasto y la carencia de agua”, ha destacado.

En este sentido, Diéguez ha lamentado que eso “implica” un “golpe duro” para el sector del porcino ibérico porque aunque la producción de bellota es la “minoritaria” dentro del sector “sí es la más emblemática y de más categoría” y, por tanto, “la punta de lanza que tira de la totalidad del sector”.

Por ello, ha apuntado que una “reducción” en esta producción de animales y de jamones “lógicamente preocupa al sector” pero ha asegurado que la producción de jamones “cuando salgan aptos para el consumo”, que será en tres años, “será algo inferior” pero ha reiterado que España no se va “a quedar sin comer jamón ibérico”.

No obstante, Diéguez ha lamentado que “preocupa mucho” que el cambio climático “se presente campaña tras campaña” porque eso “va mermando la productividad de la dehesa” pero “no cabe duda de que el consumidor puede tener la tranquilidad de que el jamón ibérico se seguirá produciendo en mayor o menor cantidad” y “siempre con la máxima calidad”, ha sostenido.

Subida de los precios

Asimismo, Diéguez ha evidenciado que una posible subida de los precios de estos productos ibéricos “va a depender” de la ley de la oferta y la demanda pero ha afirmado que tras la pandemia hay “un acumulo excesivo de jamones precisamente de esta categoría de bellota en las empresas elaboradoras”.

“Con lo cual no me cabe la menor duda de que el consumidor prácticamente no va a notar ninguna variación sobre cantidades y, consecuentemente, de precios y el sector seguirá sobreviviendo como ha hecho muchísimas décadas, yo diría que siglos”, ha aseverado.

Del mismo modo, Diéguez ha apuntado también la situación “económicamente mala” por la que pasa el sector ganadero que puede provocar que algunos ganaderos “se planteen abandonar” la producción que sería “un alto riesgo” porque supondría “abandonar la dehesa” y esto sería “un desastre ecológico”.

Finalmente, ha abogado por “poner en valor las producciones tan singulares que nacen de este sistema extensivo de producción en todas las especies”, así como “tratar de fomentar” su consumo ya que se trata de “un producto que está muy bueno” y es “muy saludable”.