Los bueyes criados en Salamanca que ‘comen’ lentejas

Tiene15 bueyes en su explotación de Carrascal del Obispo (Finca Olleros) pero su objetivo es llegar a 60 o 65 animales. Es de los contados ganaderos que se dedica en Salamanca a la producción de bueyes -en Endrinal también está José Crego- y el único que utiliza como una de las razas base la bazadaise, de origen francés.

¿Por qué hay tan pocos ganaderos que produzcan bueyes? Juan Ramón Gallego lo tiene claro: “Es costoso porque es lento. Se matan con 5 años y ya no solo es lo que come, sino que ocupa el espacio que podría estar dedicado a otros animales”. Por eso Juan Ramón Gallego experimenta darles un pienso con leguminosas, en concreto con lentejas, que pueda abaratar el coste pero a la vez de lograr animales de formas espectaculares, ese buey perfecto. “Se le intenta dar un pienso con componentes muy naturales que además le da gran sabor a la carne”, cuenta. El próximo año experimentará en su finca la siembra de leguminosas con “tutores” como la avena o el triticale “para que no se caiga”.

Para obtener ese gran buey que busca y que suele pesar hasta 1.600 kilos vivo, este ganadero se ha decantado por varias tipos: blonda, cruce de morucha con blonda, y bazadaise. Las tres le dan una carne “no engrasada, sabrosa y con infiltraciones”. Entre ellas, la bazadaise es una de las bases de una explotación en la que además de las anteriores razas tiene berrenda en colorado, charolés y limusín.