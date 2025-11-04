Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La mesa del vacuno de vida. LAYA

La lonja en frases: «No sé si quería crear el caos en el sector, pero...»

Las subidas de los cereales de invierno y del maíz protagonizaron una intensa mañana este lunes

Isabel Alonso

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Las subidas de los cereales de invierno y del maíz protagonizaron una intensa mañana en la Lonja de Salamanca este lunes, donde parte del interés volvió a estar en el vacuno y en el parón que ha provocado la dermatosis.

Herminio Velasco (Agricultor)

«No entendemos que el maíz esté más caro en el puerto y que todavía queráis tirar el precio por el suelo»

Manuel Mesón (Carnicero)

«Cada vez salen más lechazos y ahora están más cerca de repetir que de subir»

Serafín Olea (Comprador de cereal)

«No sé si la Comisión Europea quería crear el caos en el sector con la soja, pero lo ha conseguido»

Gregorio García (Comprador de porcino)

«No sé quién tenía más ganas de llegar a una estabilidad en el ibérico, si los ganaderos o los industriales»

Antonio Terradillos (Comprador de cereal)

«La revolución que hay con la soja ha tensionado el mercado de los cereales»

Fernando Santos (Comprador de ibérico)

«Los números de matanza avalan lo que llevábamos mucho tiempo diciendo: hay una estabilidad clara»

Alberto Pérez (Agricultor)

«Quien quiere paja sabe que tiene que pagar más por ella porque está apilada y tiene unos gastos»

José María López (Comprador de vacuno)

«Hay algo más de oferta de ganado, pero no es momento de andar revolviendo»

Celestino Martín (Ganadero)

«Con los corderos teníamos que haber hecho antes los deberes»

Lourdes Navarro (comprador de vacuno)

«El mercado del vacuno sigue en pausa, a la espera de los acontecimientos sanitarios»

