Lío en el mercado: se complica la venta de terneros por la tuberculosis

Pero esta situación ya afecta a los tratantes y a los propios ganaderos. Si para acudir al mercado de ganados las reses deben proceder de una explotación ganadera que haya superado el saneamiento ganadero, ahora lo que priorizan ya en la compra los tratantes es que estas pruebas las hayan pasado en ese plazo de un mes. En el sector ganadero existe el temor de que con esta normativa el tratante le dé menos valor económico al ternero que no cumple con este requisito. Los productores no se arriegan a sanear los terneros cada vez que vayan a venderlos porque es asumir más riesgo para la explotación en su conjunto, porque un positivo se la inmovilizaría.

La otra complicación se vivió también a la hora de comprar porque quien pretendía llevar terneros a cebaderos abiertos , conocedor ya de esa complicación, intentaba seleccionar ejemplares saneados en ese plazo -que no suele haber- o, en algunos casos, reconocieron que limitaron las compras para evitar complicaciones.

Con la nueva normativa , las reses que salen desde el mercado de ganados y van a un cebadero de ciclo abierto -aquel que permite luego la exportación o el traslado de ganado a otro similar- necesitan haber superado el saneamiento ganadero en los anteriores 30 días . De no ser así, pueden salir siempre que las autoridades de destino autoricen el movimiento y acepten que las reses serán saneadas a su llegada. Este trámite hizo que compradores esperaran hasta el límite de las 2 para saber si se aceptaba el traslado y, de no ser así, la solución era o cambiar el destino o revender los terneros.

Los tratantes son conscientes de esta circunstancia: “Al final no va a venderlos nadie porque no se van a arriesgar a eso”, señalan José Hernández y David Jiménez. “El mercado de ganados se complica”, aseguran, “y se llegará hasta a pagar menos por lo no saneado”. Este luens quienes ya conocían este trámite y el destino, iban a primera hora a la unidad para poder salir luego cuanto antes.