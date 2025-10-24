Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis En Castilla y León deberán ser directos entre explotación de origen y destino. Las medidas adoptadas también por otras comunidades condicionan la comercialización

Susana Magdaleno SALAMANCA Viernes, 24 de octubre 2025, 14:17 Comenta Compartir

La prohibición de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, el mercado de Salamanca y cualquier evento de concentración de animales (excepto de perro y gatos) en Castilla y León, y como medida cautelar frente a la dermatosis nodular contagiosa, entra en vigor este sábado y la medida también viene acompañada de una limitación de movimientos de ganado a partir de esa fecha.

En concreto, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, solo autorizará movimientos de compraventa de ganado bovino de Castilla y León que sean directos entre la explotación de origen y de destino. Esta medida condiciona la forma de trabajar de algunos colectivos porque obliga a comprar terneros en una determinada explotación, llevarlos al código correspondiente y desinfectar y desinsectar antes de recoger otros terneros de una nueva explotación. La medida afecta de forma especial, por ejemplo, a tratantes y a cooperativas. La resolución aprobada se establece por un periodo de 15 días naturales, aunque podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la dermatosis nodular contagiosa.

En la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León, también se incluye la prohibición de entrada en la comunidad autónoma de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como infectadas, de protección o de vigilancia por la dermatosis, o sometidas a restricciones de movimientos.

Además, establece la obligación de desinfección y desinsectación de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la comunidad y los veterinarios controlarán los movimientos de animales procedentes de zonas limítrofes.

La dermatosis nodular contagiosa ha frenado la salida de ganado vacuno al exterior -con la decisión de España, anunciada este martes por el ministro Luis Planas del cierre de exportación de ganado- y ahora dificulta los movimientos en el interior, con medidas adoptadas por cada comunidad.

Así, Cantabria, Asturias, Castilla y León y País Vasco han suspendido mercados y ferias. El Gobierno vasco, junto a las diputaciones, acordaron mantener esta suspensión hasta el próximo 30 de noviembre, aunque abiertos a que la medida pueda prorrogarse.

Además, desde este jueves Galicia ha adoptado una serie de medidas para proteger al ganado gallego. Según publicó el Diario Oficial de esta comunidad, somete a una inmovilización obligatoria de 21 días a todos los animales bovinos que procedan de explotaciones localizadas fuera de Galicia, independientemente de origen o de que su destino sea una explotación para vida, o sacrificio. Esa inmovilización afectará a la totalidad de los ejemplares bovinos que estén presentes en la explotación y obliga, además, a desinsectar la totalidad de reses. La medida tiene una duración de 30 días naturales contados desde este jueves y el Gobierno gallego contempla la posibilidad de prorrogarla.

Al igual que sucede en Castilla y León, Cantabria, Asturias y País Vasco, la decisión se adopta sin que se hayan confirmado casos en estas comunidades autónomas. Hasta este jueves, cuando Galicia publicó la medida, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación había confirmado 17, todos ellos en Cataluña. La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica que afecta a bovinos, no al hombre, está considerada de categoría «A» por la Unión Europea (no está presente en la región, tiene gran capacidad de propagación, causa graves pérdidas económicas, requiere notificación inmediata...). Dadas sus características, la detección lleva al sacrificio obligatorio de todos los ejemplares de la explotación afectada. Los 17 focos confirmados en Cataluña llevan a sacrificar 2.495 ejemplares.

Tanto Castilla y León como Cantabria han pedido al ministro Luis Planas que lidere y coordine a las comunidades en la prevención de esta enfermedad.

Temas

Castilla y León