Lenteja de La Armuña incrementa un 15% la venta de semilla certificada

El incremento de venta de semilla certificada de Lenteja de la Armuña augura un mayor número de hectáreas dedicadas a este cultivo y, por tanto, una mayor producción para el próximo año. Según los datos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de esta legumbre, este año se ha vendido entre un 15 y un 20 por ciento más de semilla certificada que en la campaña anterior.

Hasta el mes de mayo no empezarán los agricultores a registrar las parcelas cuya producción se certificará bajo el sello de la DO, por eso “todavía es difícil determinar si ese incremento de venta de semilla supondrá un incremento directo de producción o de hectáreas”, asegura Nicolás Armenteros, director técnico de Legumbres de Calidad, pero “si parece que hay algo más de lenteja sembrada que en otros años, no sabemos cuánto, pero si nos da esa sensación”, añade.

Una mayor producción que podría romper la tendencia a la baja que la denominación ha venido registrando durante los tres últimos años, donde progresivamente han ido bajando las hectáreas dedicadas a ello. “Se trata de un cultivo muy complejo, en las zonas históricas comienza a dar más complicaciones y si el precio es justo el agricultor tiende a otros cultivos”, asegura Nicolás Armenteros.

Es el agricultor el que finalmente decide la siembra en función de los precios y este año, comercialmente hablando, no ha ido mal en este aspecto, según afirma el técnico de la Denominación.

La pandemia, que la gente pasara más tiempo en casa y cocinara más ha hecho que en marzo y abril el consumo de legumbres se haya incrementado, una constante que se ha mantenido en los meses siguientes. “Nuestra esperanza es que el consumo de lenteja y otras legumbres siga creciendo y los agricultores de la zona sigan apostando por este cultivo”, asegura Armenteros quien afirma que en este aspecto el Consejo “tiene como labor tratar de generar la mayor demanda posible, el objetivos siempre es que los productores puedan vender sus productos”.

Para ello es fundamental que se mantenga la tendencia de este 2020, algo que por el incremento de venta de semilla certificada puede producirse a lo largo de este año.