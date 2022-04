Las mayores exigencias sanitarias ‘golpean’ al mercado de ganados

El mercado de ganados del lunes supera los mil ejemplares con reserva de corrales -1.331 cabezas- pero se queda muy lejos de las 2.034 que hubo en el recinto de la Diputación de Salamanca el último “Lunes de Aguas”.

Aún hay plazo para modificar reservas -hasta mañana a las 9- pero fuentes de la institución provincial y de los propios usuarios no esperan muchos movimientos debido a la suspensión de la importación de ejemplares de España desde Argelia -lo que resta demanda a los terneros- y, especialmente, al desconcierto que existe con las nuevas exigencias sanitarias.

Los usuarios conocen, porque así se lo notifica la Diputación al realizar la reserva de corral, que la unidad veterinaria de Salamanca -dependiente de la Junta de Castilla y León- no emitirá guías de terneros desde el mercado a cebaderos abiertos, de ahí que advierta a los compradores para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar operaciones comerciales.

Aquellos animales de más de 6 meses que estén en el mercado de ganados y su destino sea el de cebadero abierto -que es aqImagen del pasado lunes, último mercado con la obligatoriedad de mascarilla. uel cuyos animales pueden ir después a otro cebadero, a un matadero o exportarse- deberán acudir con chequeos sanitarios en los 30 días anteriores a la salida en origen, ampliable hasta los 45. De no ser así, puede haber un acuerdo de autoridades de origen y destino para que se realicen después, pero los veterinarios no pueden garantizar que vaya a ser permitido.

En el mercado de ganados, de momento, hay 43 reservas de 43 usuarios distintos, que llevarán 669 terneros, 560 terneras, 9 toros y 93 vacas para vender en el recinto de la Diputación de Salamanca. Será el último mercado en el que haya periodo de retención de las vacas -a partir del próximo los usuarios podrán venderlas sin perder ayudas- y también será el primer mercado de ganados sin la obligación de llevar mascarillas.

Sorprende que solo esté previsto que haya 498 ejemplares más que hace una semana -si se atiende a las reservas de corrales actual- cuando además el próximo lunes no habrá mercado de ganados al ser festivo el 2, por lo que se traslada al martes, un cambio que no suele suponer una gran afluencia de ganado. La próxima semana, por este motivo, las reservas de corrales se abrirán, no obstante, el viernes, como es habitual.