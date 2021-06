Las cooperativas piden a sus socios que aguanten en lo posible el cereal tras cosechar

Las cooperativas empiezan ya a prepararse para la nueva cosecha, con consejos a los socios para que aguanten en lo posible el grano una vez recolectado para que no se produzca un exceso de oferta en el mercado que desplome el precio.

Armando Caballero, representante del sector del cereal en cooperativas Agro-alimentarias, indicó a LA GACETA que les están diciendo a sus agricultores que ‘aguanten un poco y esperen’ porque es normal, señaló, que en estos inicios de campaña ‘los compradores intenten comprar más barato’.

Como ejemplo, lo vivido la campaña pasada, cuando a principios de junio el precio de la cebada era de 155 euros/tonelada, y el primer precio que fijó la Lonja de Salamanca, iniciada la campaña, fue de 143 -12 menos- en lo que fue el inicio de referencia más bajo de la cebada desde 2010.

A pesar de este consejo, Caballero reconoce que es complicado que no salga en los inicios cantidades altas de grano a la venta porque los agricultores no profesionales, aquellos que no viven del campo, suelen venderlo prácticamente al cosechar.

Este año además todas las previsiones apuntan a una cosecha por encima de la media en Salamanca y en el resto de provincias de Castilla y León, también según el estudio realizado por Cooperativas Agro-Alimentarias.