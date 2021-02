No hay agricultor o ganadero que no diga que el campo está ahora bien en cuanto o cultivos o posibilidad de pastos, pero tampoco lo hay que no diga que el agua caída empieza a ser excesiva y que temen que los hielos habituales de abril o mayo puedan estropear la primavera y la cosecha, sobre todo en lo sembrado temprano.

Ahora el estado de los cultivos es bueno en general, aunque tanto la lluvia como las altas temperaturas los han adelantado, haciéndolos más vulvenables a los hielos. Los agricultores esperan que el viento seque cuanto antes las tierras para poder entrar con los tractores -algo que ahora mismo es imposible en algunas zonas- para continuar las tareas de abonado y de distribución de herbicidas, porque con las lluvias los productores temen que este año sea el de las malas hierbas.

Sí empiezan a existir nervios entre agricultores de regadío acostumbrados a realizar las tareas de siembra cuanto antes. Así, hay zonas, como la de Espino, acostumbras a que ahora ya tendrían la remolacha sembrada.