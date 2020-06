La vendimia en verde es la única posible en estos momentos, según las organizaciones agrarias

ASAJA de Castilla y León ha advertido de que las ayudas al sector del vino son "insuficientes" y que hay que apoyar claramente al eslabón más débil, que considera que es "el viticultor".

Según la organización, de las medidas dirigidas al sector del vino para paliar el freno de la demanda ocasionado por la pandemia, la única que está al alcance de los viticultores no elaboradores es la vendimia en verde, que permite retirar uva para que determinadas parcelas no sean vendimiadas, para no provocar la saturación en un momento de difícil comercialización por el bloqueo del canal Horeca.

ASAJA considera que, según zonas y casuísticas, hay viticultores a los que le puede interesar acogerse a la vendimia en verde, principalmente aquellos viticultores que no tienen garantizada la compra de toda o parte de la cosecha a precios mínimamente razonables.

También UPA recomendó a los viticultores de Castilla y León que negocien con las bodegas garantías de un precio rentable de la uva y si no llegan a acuerdos la opción de acogerse a la ayuda de la vendimia en verde. Reclama desde hace semanas medidas públicas de apoyo que vayan dirigidas a retirar producción del mercado en una campaña que se presenta abundante en producción.