La tuberculosis bovina y el hechicero

¿Y bien? ¿Qué ha cambiado del plan que presentó la Junta antes para acabar con la tuberculosis y el actual? Le preguntó Juan Luis Cepa (Grupo Socialista) al consejero Dueñas (Vox). No hubo respuesta clara porque no puede haberla, porque el plan tiene su base en aquel que sacó a la calle a los ganaderos de Vitigudino en 2021. Entonces hubo críticas en las Cortes, pero no al plan. Hubo críticas a Mañueco porque Igea no pierde oportunidad de tirar contra su ex socio, venga o no a cuento, y porque el Grupo Socialista se mueve bien si Vox dice la barbaridad o lanza un vídeo, pero se desarma si la ponencia es técnica. A Dueñas le empiezan a llamar el hechicero.

¿Qué ha cambiado del plan? Está claro que las formas. Fue un error que en enero de 2021 la Dirección General de Producción Agropecuaria lo lanzara sin que lo vieran antes los colectivos ganaderos. Carnero intentó apagar el fuego, dio marcha atrás, retomó el diálogo... y Dueñas solo ha tenido que seguir la línea y las pautas marcadas en el plan, que ya contemplaba ayudas. Es tan igual, que los colectivos ganaderos temieron la misma reacción que en 2021 y no consensuaron un documento de apoyo a Dueñas. Callaron a la espera de la respuesta ganadera y ese silencio, que no tuvo Carnero, fue el primer éxito de la Consejería. Detrás hay trabajo de visita a fincas del propio Dueñas sin cámaras.

El segundo es la información. La directora general Teresa Rodríguez no consideró oportuno ir a Ciudad Rodrigo para explicar las medidas por la “lengua azul” y se lio y, se supone que tras aprender del error, la Consejería organizó una reunión en Vitigudino sobre tuberculosis que desaconsejaron hasta colectivos ganaderos por lo “caliente” que estaba el sector. En la reunión se incidió en la necesidad del plan y en darle salidas al ganadero y, cuando ni los más optimistas lo esperaban, acabó con aplausos. Parte del éxito estuvo en que el consejero tiró del “comodín” de Pedro Medina, como ya hizo cuando empezaron las críticas por la gestión de la “lengua azul”.

Esos aplausos de Vitigudino desarmaron a los grupos políticos en las Cortes, que se vieron desligitimados para ir contra los ganaderos. Luego la exposición de Dueñas, trabajada, con un tono tranquilo, sin referencias políticas, hizo el resto. Los grupos políticos ni siquiera atacaron su falta de dotación presupuestaria.

Hasta se le perdona a Dueñas que dirija el plan Anna Grau, jefa de Sanidad Animal, la misma que estaba detrás del anterior y cuya “cabeza” habían pedido colectivos ganaderos. Vox ha conseguido el aplauso para el plan que el sector tumbó a Carnero y para el mismo plan que incluso Vox criticó en campaña. Sin duda no hay quien lo entienda.

Tampoco la relación entre el Ministerio y la Consejería. Ahora flexibiliza e incluso salva del lío de la “lengua azul” a Dueñas, cuando antes solo prohibía. No se sabe si Valentín Almansa, viendo venir el cambio y dado que ya estuvo con el PP, va por su cuenta o si se trata de una estrategia de Planas para herir a Mañueco. De momento, no se sabe cómo, a Dueñas todo le sale bien.