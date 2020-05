La situación crítica de las cerezas de la Sierra

Como presidente de la cooperativa de Sotoserrano, ha sido uno de los más críticos con la forma en que se ha llevado el confinamiento para los pueblos de la Sierra.

–¿Cómo están las cerezas?

–Están mal, hay menos de media cosecha y contando con que esto salga para adelante con los tratamientos que hemos podido hacer, pero los cerezos están muy afectados con la enfermedad. Lo veremos en los días que viene. La que había madura se ha rajado toda. La que íbamos a empezar a cortar, que podíamos empezar sobre el día 10 o antes si sigue así el calor. Hay mucha podrida de la monilia y la que estaba bien, se ha rajado por la lluvia, por la humedad y por los tratamientos que no se hicieron antes. El hongo está ahí y al ver la humedad ataca más. Espero ahora que con los tratamientos eso pare.

–¿Cuándo se tenían que haber hecho los tratamientos?

–Los tratamientos tenían que haberse empezado cuando florece la cereza, en marzo. Justo cuando empezó el confinamiento. Se han portado mal, no se han puesto de acuerdo. Te llaman por teléfono desde la Subdelegación del Gobierno como que se puede hacer y viene la Guardia Civil y te dice que no. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? Te tratan como tonto. No lo entiendes. Han sido los días claves.

–¿Van a pedir responsabilidades?

–Queríamos pedirlas, pero quién las va a pagar. Las administraciones nos tienen abandonados, todas. Empezando por agricultura. No nos escuchan para nada. La agricultura de la Sierra de Francia va a desaparecer. Las cooperativas este año lo van a pasar muy mal porque no hay kilos. ¿De qué va a subsistir cada cooperativa? Cuando pase esto vamos a tener reuniones los presidentes de las cooperativas y vamos a ver qué nos dicen y si podemos pedir responsabilidades, lo haremos. Se ha perdido por no dejar hacer los tratamientos cuando había que hacerlos.

–Y las ventas, ¿cómo serán?

–La exportación va a estar mal. No sabemos qué exportación va a haber y el mercado no está muy fino.