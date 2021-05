La Sierra confía en mejorar la mala campaña de cereza de 2020

Las cooperativas frutícolas de la Sierra comienzan a abrir sus instalaciones para recoger la cereza, un fruto que sufre los efectos de la climatología como pocos y que este año también se ha visto afectado por la lluvia. Si en 2020 los daños vinieron provocados por la imposibilidad de realizar tratamientos por el estado de alarma, en esta ocasión, las lluvias de semanas atrás han dañado la producción de la cereza Burlat, la variedad más temprana. Así lo señala, por ejemplo, el presidente de la cooperativa de Sotoserrano, Joaquín Camaces, que da prácticamente por terminada la recogida de esa variedad.

Apuesta ahora por la de segunda temporada, la ‘corazón serrano’, que ha entrado mucho más sana y con calibres altos. En su zona sí hay gran cantidad de cereza y él estima que se va a doblar la mala producción del año pasado. Fueron 200.000 kilos que, si las condiciones del tiempo lo permiten, podrían llegar este año a los 400.000. Hay mucha cereza en zonas como Sotoserrano, pero no toda va a pasar al circuito de ventas porque muchas cerezas aparecen “preñás”, es decir, dos piezas pegadas y así no se pueden vender para mercado. Lo explica Ruperto Domínguez Martín, que ayer dejaba en el suelo gran parte de la producción por esa razón. Si las cerezas se separan, quedan dañadas y no se pueden vender. Ve que hay cantidad, pero la campaña podría ser mejor si no estuvieran tan pegadas unas a otras.

La temporada va a ser desigual, o al menos lo parece ahora, en función de las zonas. Así, en torno a Santibáñez de la Sierra, más tardío y donde se recoge más cereza de fábrica, hay menos fruto de lo que cabría esperar. José Carlos Martín explica que, sin haberse producido grandes heladas, los fríos que se dieron semanas atrás fueron dañinos para la floración.