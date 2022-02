La siembra de patatas en Salamanca, en jaque por la subida de la luz

Si bien existe miedo entre todos los agricultores de regadío a sembrar este año por el incremento de costes y la sequía, el cultivo más perjudicado y que acusará una mayor reducción de hectáreas es la patata.

Al maíz el agricultor le es más fiel por los precios altos de la campaña pasada; en relación a la remolacha el productor tiene un precio asegurado por contrato; pero en el caso de la patata siempre existe la amenaza de los dientes de sierra y, con ella, la de la falta de rentabilidad.

Así que un año como este, con subida de costes de producción y en especial de la luz, quedan contratos habituales de compra-venta de patatas sin cerrar, cuando a un mes de la siembra esto en años pasados resultaría impensable.

El motivo está en que los agricultores estiman que la luz supondrá un coste añadido de entre 800 y 1.500 euros por hectárea -pasaría de 6.500/7.000 a 8.000/8.500- y no pueden saber si después el precio de venta de la patata -bien libre o fijada en contrato- les permitiría cubrirlo y no perder dinero. Así, por ejemplo, a la cooperativa de patata para industria Floyma le quedan aún unas 150 hectáreas para llegar a las 500 previstas de siembra, algo impensable en las campañas anteriores, y defiende que no puede subir el precio de compra de la patata en el contrato porque este año se ve también afectada por el incremento del coste de la luz además de por el de los laborales.

Los agricultores tienen además como referencia la campaña pasada, mala en precios con la patata vendida a una media desde julio a diciembre de 12,8 céntimos de euro el kilo, cuando estiman en 12 el mínimo para salvar los costes de producción. Entonces, en 2021, se sembraron 3.913 hectáreas en Salamanca, 215 menos que en 2020 y parece impensable que se llegue a alcanzar la cifra de la campaña pasada.

Sí parece asegurada la siembra de patatas en la zona de Cantalpino y Arabayona, donde opera la cooperativa Aranpino, pero se debe a que en esa zona el terreno permiten pocos cultivos. Allí se siembran patatas, no maíz, y las producciones en cereal son muy escasas.

La buena noticia está en que se vendió la patata de la anterior campaña y que la semilla no ha vuelto a subir, con la “agria” que es la más demandada al menos a un precio alto pero sostenido.