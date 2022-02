La sequía, vista por una ganadera salmantina: “En una finca no he dejado de llevar agua desde el verano”

“Tengo las vacas en tres fincas y en dos de ellas se ha estado aguantando el agua, pero ahora están que no sé yo. En la otra no he dejado de llevar agua con la cisterna desde el año pasado. Cuando entró últimos de junio o primeros de julio, con la cisterna todo el tiempo”. Así explica Mari Cruz Blanco, de Valverde de Valdelacasa, la situación de su ganadería, que es muy común al resto de ganaderos del pueblo, del valle del Sangusín y de toda la provincia.

“Somos pocos ganaderos, pero hay zonas en las que no puedes llevar las vacas porque ni puedes subir con el tractor por ser zona de montaña. Puedes subir por el camino hasta cierto sitio, pero luego ya no. Tengo dos manantiales en una finca que en la vida se habían secado y el año pasado ya se secaron y este año creo que uno no ha llegado a manar”, añade. Se queja, además de los problemas para abastecer al ganado desde la red procedente del pantano de Navamuño: “dicen que del agua del pantano no se le puede echar a los animales y ¿qué le echas entonces. ¿Tiene que quitar entonces la gente el ganado?”, se lamenta.