La sequía provoca la primera ‘guerra del agua’ en Salamanca

La polémica está servida en Valdefuentes de Sangustín y el motivo no es otro que la sequía. El Ayuntamiento de la localidad publicó el pasado viernes un bando para decir a los ganaderos que no estaba permitido sacar agua de los pilones para dar de beber al ganado ni tampoco el pasto en las calles del municipio.

Tal y como explicó el alcalde, Manuel Sánchez, la prohibición no parte del Ayuntamiento si no de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y del Seprona de la Guardia Civil. De hecho, el regidor detalló ayer que lo que ha hecho el Ayuntamiento “es poner un bando para informar pero no para prohibir” porque “la recomendación viene de la Benemérita” que, según detalló, está multando en otros municipios cercanos por vaciar los pilones con cubas para llevársela al ganado.

Algunos ganaderos no se han tomado a bien la medida por los estragos que la sequía está causando en el campo y una de las afectadas afirmó a este periódico que “solamente pedimos que se nos hubiese comunicado y el Ayuntamiento nos hubiese ayudado”.

Visto el revuelo causado, el alcalde decidió tomar cartas en el asunto y viendo que los afectados atribuían la decisión al Ayuntamiento emitió otro bando para aclarar que tanto la CHT como el Seprona limitan el uso de los pilones únicamente como abrevaderos y que para darle otra utilidad “se deberá solicitar la correspondiente autorización a la Confederación”.

De hecho, el Ayuntamiento facilitará el propio documento a los ganaderos para que puedan tramitar esa excepcionalidad de uso dirigida a la CHT para derivar el agua. Solamente será válido ese permiso aunque el propio Consistorio puede conceder una autorización municipal del uso de agua para atender la necesidad de los ganadores en estas semanas por la sequía y agilizar el trámite.