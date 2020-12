La ‘revolución’ de este cabrero salmantino: “Cada vez más gente coge cabras enanas de mascotas”

Berna Montejo empezó con cabras, las cambió por ovejas porque nadie recogía la leche “y así no se podía seguir”, y llegó a tener, junto a su hijo, un rebaño de 800. Ahora, jubilado, descubrió en la agropecuaria otro tipo de cabras, las enanas, que cada vez están más extendidas en Salamanca pero como mascotas. Mantiene las 12 con las que empezó, no quiere tener más, aunque las ve incluso económicamente muy rentables por los cabritos -”paren 2 y 3 y al año me deja cada una cinco”- y también por la demanda que hay de estos animales de 20-25 kilos como hobby “o, porque, como en mi caso, se le antoja a un nieto”. Una chivita de 3 meses que ya coma sola cuesta unos 60 euros, lo mismo que el cabrito.

–¿Se venden bien los cabritos ahora en Navidad?

–Se han llevado hoy 6 y me quedan otros 5 que son algo pequeños y para estos días, que valen un poco más, como 60 euros, no salen. Son cabras que sacan adelante hasta a 3.

–¿Nota que cada vez hay más cabras enanas?

–Si, la gente se las lleva como mascota. Cuando empecé con ellas apenas había y ahora siempre que tienes que cambiar sangre encuentras a alguien que tiene o te piden chivas.

–¿Por qué cree que apenas quedan cabras?

–El problema más grande es que la leche no la vienen a buscar y luego son muy esclavas. Son más inquietas que las ovejas y cuando hay un agujero, lo encuentran. Yo ahora pienso que a estas cabras pequeñas no se las pierde dinero. Es verdad que yo las tengo a capricho, con el pienso, pero es que alguna me ha dado hasta 4 cabritos. Tardas más en criarlos que un lechazo pero se venden a su mismo precio.