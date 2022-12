La queja de una trabajadora del sector cárnico: “Falta aún mucha mujer”

¿Cómo llegó a la industria cárnica?

—Sin pensarlo. Estaba en la hostelería los fines de semana y aquí en Candelario, o Béjar, no había otra opción. También fui cinco años capataz forestal. Salió la opción de Guijuelo y allí me planté. Llevo nueve años. Aquí en esta zona es lo que hay. No tienes donde elegir.

¿Le costó empezar? ¿Qué es lo que peor lleva?

—Lo peor el tema de los ritmos. Llevo 3 años con una tendinitis calcificante a raíz del trabajo repetitivo. También me levanto a las 4:10 de la madrugada, no me cuesta madrugar, pero cuando vuelves, una siestecita no viene mal. Me dedico a envasado de costillas y lomo ibérico, también corto lomo y embutido.

¿Cómo ve el trabajo femenino en las cárnicas de Guijuelo?

—El sector está muy masculinizado; falta mucha mujer en la industria. El envasado está más feminizado y la administración. Donde hay más desigualdad es en directivos, que hay un desfase grande.