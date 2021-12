La queja de un ganadero salmantino: “Quiero que me paguen lo que vale la leche, no la PAC”

Tiene 43 años y su explotación -Labajo Boda S.L.- es de las más modernas de la provincia, con constante investigación además en genética. La sociedad ha realizado inversiones para vivir del campo, pero se complica con el precio de la leche y la subida de costes de producción, como pienso o luz. Reconoce que ahora no hace cuentas.

–Para alguien que no tenga relación con el campo, ¿por qué se queja el ganadero con vacas de leche? ¿Qué le diría al consumidor?

–Le diría: si vas a trabajar seguro que quieres que te paguen un precio justo por tu trabajo. Al ganadero no nos gusta que el precio de la leche esté luego por debajo.

–¿Pero no cierra el ganadero un contrato con la industria y el precio al consumidor se fija después?

–Lo normal es que sea una cadena: que la industria ponga precio a mi leche, la industria ponga otro con los costes y luego la distribución al consumidor. Pero en nuestro caso es al contrario. La distribución marca el precio y la industria no le va a perder dinero, se lo va a quitar, y a nosotros nos va a decir: es lo que tenéis.

–¿Cuánto le cuesta producir y cuánto le pagan?

–Pagan el precio de la leche tipo a 34-35 céntimos de euro el litro. Luego pueden subírtelo o bajártelo. Y el coste es muy relativo. El coste más bajo es el de una persona que no tenga obras nuevas.

–¿La instalación nueva que coste tiene?

–Hace 10 años para una explotación de 100 vacas te podías ir fácil a los 6.000 euros por vaca. Ahora podría decir que el doble, entre luz, hierro, hormigón, si hace falta instalación de la luz... diría que 12.000 euros por vaca y hay que amortizarlo, pedir crédito y seguir pagando intereses.

–Dice Planas que es consciente de la situación crítica por la que atraviesa el sector. ¿Echa de menos algo más que palabras?

–Yo quiero que si mi leche tiene que valer 50 céntimos, que me los paguen, no pido ayudas. Es más, no quiero la PAC si luego es para tenernos atados y amenazándonos con que nos la quitan si no hacemos una cosa u otra.

–¿A qué se refiere?

–Por ejemplo, ahora mismo por confundirte en un número en una receta te pueden sancionar con entre 3.000 y 6.000 euros. Si se te pone una vaca enferma no podemos tener medicamentos en la explotación. Te ocurre el viernes por la tarde o el sábado por la mañana y primero tiene que poder venir el veterinario y luego, que traiga los medicamentos que necesitas porque a él tampoco le permiten llevar todos.

–¿No les compensa la PAC por los bajos precios?

–A día de hoy es difícil porque el escenario de luz, precios, gasoil, piensos, medicamentos... Por mí, lo he dicho antes, que no hubiera PAC. Quiero cobrar por la leche, que no me anden compensando con nada y el que no sepa producir, que se dedique a otra cosa.

–¿Les han subido el precio?

–Llevamos desde el verano con las lonjas subiendo y están altas. La leche en cambio no la suben o la suben levemente. Hacen amagos y te dicen que la suben cinco y te suben uno. Así nos va a ir. Al final, que traigan también la leche de China y cuando China diga que no tiene leche, como pasa con los microchip, tendremos lo que nos merecemos, por no defenderlo.

–¿Cree que cambiará algo con la Ley de la Cadena Alimentaria?

–Yo creo que nada porque en teoría está hecha y funcionando.