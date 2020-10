La primera mujer que preside la cooperativa de Cespedosa: “Necesitamos ayudas porque el campo es muy difícil”

Merche Castro se convirtió en la noche del viernes en la primera mujer elegida en votación como presidenta de la cooperativa San Isidro de Cespedosa de Tormes, una entidad con 65 años de historia y en torno a 1.100 socios. Ya hubo mujeres candidatas y ella misma era la presidenta en funciones desde septiembre del año pasado tras la marcha, por motivos de salud, del anterior presidente. Ahora, ejercerá el cargo como electa hasta junio de 2021.

–¿Cómo valora su elección como primera mujer presidenta de la cooperativa?

–No es la primera vez que se presentan mujeres a la elección. Yo también me presenté la vez anterior y me quedé a las puertas. No es la primera vez que se intenta, pero sí es cierto que es la primera vez que sale una mujer. Yo era la vicepresidenta y estaba cubriendo el cargo porque el presidente que teníamos no podía seguir por su salud. He estado un año y un mes cubriendo ese cargo y la gente ha visto la movilidad que yo he tenido, la manera de gestionarlo. Tan pronto estaba en el molino con los sacos de pienso como subiéndome en el toro o en el tractor como estando en la oficina. Y supongo que han visto que las mujeres no somos tan inútiles y han confiado en mí. Me siento muy bien porque ves que aunque es una cooperativa tradicional, con cosas que se hacen como antes, hemos dado un paso grande con que podamos estar en el cargo.

–¿Qué responsabilidad tiene este cargo?

–El presidente es la persona que tiene que dar la cara para las cosas buenas y las malas. Nos juntamos con dos secciones, la de pienso y la de crédito para los socios. Es manejar las dos partes y estar muy pendiente de todo, desde pedir el producto adecuado a los ganaderos y estar al día como estar gestionando el dinero de muchísimos socios que tenemos. Hay decisiones inevitables que tienes que tomar en primera personas porque tienes el cargo, pero yo siempre he intentado, por pequeño o grande que fuera lo que había que decidir, contar con la rectora.

–¿Qué objetivos se ha marcado para estos meses?

–Tengo muchos objetivos, pero por tiempo seguramente no me dé tiempo a hacerlo hasta ver qué pasa más adelante. En el año que llevo ya, poquito a poquito, se ha ido haciendo bastante; se ha pintado, se han hecho arreglos, se ha comprado una carretilla nueva. Mis objetivos, principalmente, que la cooperativa pueda seguir funcionando. Mi objetivo es que crezca la producción porque si la de pienso no crece, y estamos en una época muy mala porque ganaderos han dejado de engordar, es difícil. Mantener la cooperativa por muchos años y seguir produciendo para intentar dar más puestos de trabajo para que tire para adelante. Tenemos también naves y maquinarias antiguas y todo eso, poco a poco, se tiene que ir actualizando y eso cuesta un dinero. Poder abrir camino en el mercado. La gente en Cespedosa se implica y mucho y la cooperativa es una cosa que la llevan en la sangre. Independientemente de la parte ganadera, que es el nacimiento de esta cooperativa, la parte financiera ha ayudado a muchísima gente en este pueblo. Nos ha ayudado en momentos muy difíciles y la gente está comprometida con la cooperativa.

–¿Qué se necesita para que la mujer rural sea considerada de igual a igual?

–Aquí en Cespedosa hay bastantes mujeres ganaderas y jóvenes. Todavía necesitan mucha confianza y ayudas porque el campo es muy difícil y la gente joven escapa de él. El campo y los animales no tienen horario ni fines de semana, ni puentes, ni navidades. Es todos los días, los animales tienen que comer, te pare una vaca o una oveja y tienes que estar ahí y es muy sacrificado. Ayudas se necesitan para fomentarlo y aún así estoy contenta en Cespedosa porque tenemos mujeres ganaderas.