La “persecución” que sufren los apicultores salmantinos

La organización agraria COAG Salamanca denunció este miércoles, durante la presentación de las XXII Jornadas Apícolas la persecución que, a su juicio, sufren los apicultores trashumantes y, en concreto, los salmantinos. En este sentido, Aurelio Pérez, coordinador regional de COAG, aseguró que la falta de ordenación, con legislaciones diferentes entre comunidades autónomas e incluso municipios, perjudica a las explotaciones apícolas profesionales, de las que Salamanca es líder en Castilla y León con 450 de las 653 actuales. “Se hacen más inspecciones y se imponen más sanciones, especialmente en Ponferrada y La Bañeza, y las más duras se aplican a apicultores salmantinos”, aseguró.

También, denunció, sufren las consecuencias de la obligación de declarar la ubicación de las colmenas para recibir las ayudas agroambientales. “Pero todos los que vienen del resto de España, las ponen donde les da la gana: si lo hacen a 100 metros de tu explotación, encima al que te sancionan es a tí”, indicó. En este sentido, dijo no entender cómo desde la Administración aún no se adjudicaban espacios concretos para apicultores porque ahora “te penalizan a tí pero no te cuentan quién se solapa de los dos”.