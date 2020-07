No tan extendido como la cereza, el cultivo de la ciruela también está presente en la Sierra de Francia y estribaciones de la de Béjar con localidades como Pinedas o Cepeda con buenas zonas de producción, entre otras muchas.

La situación va por zonas y hay pueblos donde hay más cantidad de ciruela, pero más pequeña. Es el caso de Garcibuey, aunque lo habitual es que haya menos producción este año, pero de notable calidad si no se estropea en lo que queda hasta su recolección, que suele tener lugar a finales de julio. Muchos productores, sobre todo en la zona de Pinedas, esperan que no les pase lo que con la cereza, que no encontraron comprador dado que el que se las llevaba otros años, procedente de Italia, no vino. Por eso, ya hay movimientos en la zona y la cooperativa de Sotoserrano está visitando ya las explotaciones para comprar fruto que después se llevará un mayorista del Valle del Jerte en Cáceres.

Así, según explica Joaquín Camaces, presidente de la cooperativa de Sotoserrano, hay menos ciruela “pero muy buena”. Él mismo, este fin de semana, se ha dedicado a recorrer localidades de la zona para adquirir ciruelas. Hay partidas previstas de hasta 7.000 kilos que podrían llevarse para el Jerte si fructifican esas negociaciones. Precisamente, en esa comarca cacereña se espera una buena campaña de ciruela ya que, como ayer señalaba un productor de aquella zona, “las claudias este año vienen muy buenas”. En otros sitios hay poca cantidad “y poco buena” por lo que la temporada viene por barrios ya que hay opiniones de diferente tipo. El final de la campaña, ya en agosto, determinará la evaluación final de un fruto menos conocido, pero que también se da en La Sierra: la ciruela.