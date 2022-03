La morucha, una raza autóctona de Salamanca 100% extensiva

La Asociación de Ganaderos de Raza Morucha en sus 50 años de existencia ha venido cuidando y mejorando la raza y sus características como Raza Autóctona representativa de Salamanca, contando con el esfuerzo e ilusión de los ganaderos asociados, conscientes de que tiene un gran valor genético que hay que conservar y mejorar, y una carne de calidad que no se puede perder, más en los momentos actuales con el peligro de explotaciones ganaderas industriales que buscan preferentemente productividad.

La vaca morucha y el resto de razas autóctonas tienen una alimentación natural, llevando a cabo una gestión de los pastos que favorece la biodiversidad y con ello la absorción de CO2, la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático.

Pero sobre todo la producción de carne de las razas autóctonas por el hábitat donde viven tienen una garantía de alimentación de pastos y de bienestar animal, sin necesidad de que ninguna certificadora lo acredite con informes, y la carne tiene unas propiedades más saludables para el consumo humano tanto en vitaminas como en ácidos omega3 pudiendo concluir que “no toda la carne de vacuno es igual”; pues existe la ganadería extensiva y dentro de ésta con unas marcas más de calidad las autóctonas con sus correspondientes sellos de calidad 100% raza autóctona e IGP (indicaciones geográficas protegidas) que tienen unas características añadidas de terneza, infiltración y sabor. Y por último las ganaderías industriales que no tienen esas propiedades, aunque no por ello sobran esas explotaciones sí cumplen sus requisitos, pero no son iguales ni la carne es igual.

Contenido patrocinado por la Asociación de Ganaderos de Raza Morucha