La miel pura de Salamanca que se venderá por todo el mundo a través de Amazon

La idea le vino, cuenta, cuando los fines de semana pasaba gente a comer por el hotel “y preguntaban para comprar miel”. “Como es un producto que no es perecedero, arreglé un trozo del local de casa, conseguí registro sanitario y empecé a envasarla”.

Félix García es un joven ingeniero agrícola de San Miguel de Valero que trabaja en el sector turístico y hostelero. No es apicultor, pero también ha llevado a cabo una iniciativa que, como emprendedor, va a llevar su nombre y el de la miel de Salamanca por todo el mundo: está cerrando un acuerdo con Amazon para distribuir este oro líquido de Las Quilamas por todo el mundo.

La idea le vino cuando la gente que llegaba a San Miguel le preguntaba dónde comprar miel

Los primeros envases, de milflores y encina -pronto envasará también de roble-, los ha conseguido con miel de la cooperativa, donde ha adquirido 320 kilos, y comprando a otro productor, familiar suyo, que no es socio de la cooperativa. “He analizado la miel, la he filtrado y envasado. Es totalmente natural y sin aditivo,”, explica el joven, que indica cómo ha quedado esta próxima semana para terminar de negociar los detalles: “les das un número de tarjeta y ellos te hacen el ingreso mensual de lo que se ha vendido. Se llevan una comisión del 15%, pero es un acuerdo bueno porque le mandas cierta mercancía, la almacenan en sus instalaciones de San Fernando de Henares y se encargan ellos de la logística y el transporte. Cuando queda poco stock ellos te piden más y tú sólo tienes que encargarte de pagar el porte de aquí a Madrid. Si a final de mes has vendido diez tarros, ellos te pagan el importe de los diez tarros”.

A mayores también quiere preparar una página web con venta online, pero redirigida desde allí a la página de Amazon. Ilusión no le falta y confía en que la calidad de la miel de Salamanca llegue a todos los rincones del mundo.