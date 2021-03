La Lonja volverá a ser presencial para seguir como ‘número 1’ en transparencia

La Lonja Agropecuaria de Salamanca volverá a celebrarse de forma presencial el próximo lunes si, como todo parece indicar, la Junta de Castilla y León aprueba la relajación de medidas aplicadas por la covid aunque mantenga la reducción de aforo.

Los vocales volverían al recinto del mercado y se reunirían en torno a una quincena de personas -por la reducción del aforo- entre vocales, presidentes de la mesa y prensa. Con este regreso al debate presencial, la Diputación pretende devolver a la Lonja al número 1 que ocupa a nivel nacional en cuanto a transparencia. En ella el nombre de los vocales que participan en cada mesa es público; el ganadero o el agricultor pueden conocer los debates y las peticiones de cada uno; y también se conoce qué criterio se aplica para poner el precio definitivo, que cuando no hay acuerdo como ocurre en numerosas ocasiones suele ser decisión del presidente.

Este último aspecto deberá cambiar, según informó la Junta a la Diputación, en breve cuando la Lonja entre a formar parte de las conocidas como de referencia nacional. Según señaló Julián Barrera, diputado de Agricultura y Ganadería, la nueva forma la marcará la Junta, y además se igualarán categorías entre todas las lonjas de referencia para que se cotice el mismo producto en cada una.

En el caso de la de Salamanca surge la duda sobre qué ocurrirá con la de porcino ibérico, un sector donde se han repartido tradicionalmente el protagonismo Salamanca y Extremadura. Ahora no se entendería entre los vocales de Salamanca que se siguiera el camino marcado por Extremadura. Es más, cada vez son más las voces que critican la pérdida de prestigio en los últimos años de la Lonja extremeña y señalan a la opacidad de su desarrollo como principal culpable. A diferencia de lo que ocurre en la de Salamanca, no hay prensa ni público por lo que los debates son privados e incluso al ganadero no le llega el nombre de quienes deciden: solo los próximos saben que son ‘grandes productores’ por lo que se le achaca además falta de cercanía con otras realidades. Además, si no hay acuerdo, la decisión se adopta aún más en privado: primero debaten presidente y vicepresidente, sin el resto de vocales, y si no hay acuerdo, decide el gerente.