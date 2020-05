La lluvia amenaza ya a las variedades más tardías de la cereza serrana

La subida de las temperaturas la próxima semana junto a la humedad podrían favorecer la aparición de hongos

La situación de la cereza es común a otras zonas próximas, como el Valle del Jerte, donde el granizo ha hecho estragos. La última vez, el viernes pasado en la zona de El Piornal. Al menos , la Sierra de Francia se ha librado del granizo pese a que las perspectivas no son muy positivas porque las temperaturas pueden acabar de rematar la producción que se haya salvado del agua. Y es que se espera un incremento notable de los termómetros, que en la zona de Sotoserrano podrán alcanzar los 27 y 28 grados en torno al miércoles, jueves y viernes. Calor que, tras la humedad de todos estos días, es propicio para la aparición de más hongos y, sobre todo, después de no haber podido realizar los tratamientos necesarios durante el mes de marzo. Los precios de venta al público están altos y oscilan, por norma general, entre 4 y 5 euros de media.

En el caso de la vid, la situación tiene mejores perspectivas porque los agricultores han podido realizar los tratamientos que no pudieron con los cerezos. Sin embargo, como reiteraba Carlos Martín, de Santibáñez, al inicio del estado de alarma, muchos propietarios iban a tener problemas porque no son agricultores a título principal o viven durante el invierno fuera de la comarca con lo que, hasta el momento, no han podido regresar a la Sierra. De hecho, hay agricultores que han tenido que hacer por encargo los tratamientos de las fincas de los propietarios que no han podido viajar aún.