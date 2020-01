La lenteja de La Armuña se ‘adapta’ al cambio climático

La escarcha de estos días beneficia a un cultivo como la Lenteja de La Armuña porque el agricultor ha sabido adaptarse en los últimos años al cambio climático y ha retrasado su siembra. Si la tradición apuntaba a que en la primera semana de octubre toda la lenteja estuviera ya sembrada, ahora los productores no tienen prisa y no acaban las labores hasta finales de ese mes o incluso noviembre. Así evitan un desarrollo excesivo de la planta en su inicio, porque las temperaturas ahora de octubre y noviembre suelen ser más suaves, y no sufre con los hielos. Al contrario, y como matiza el secretario técnico de la Denominación Específica “Lenteja de La Armuña”, Nicolás Armenteros, con el actual nivel de desarrollo “los hielos paralizan el crecimiento de la planta y hacen que se desarrolle el sistema radicular, que es lo adecuado para estas fechas”.

Nicolás Armenteros tiene estadísticamente comprobado que las siembras más tardías dejan producciones medias más elevadadas, y así se lo ha transmitido a los agricultores. Si se siembra pronto, las temperaturas “veraniegas” últimamente habituales en octubre hacen que la planta crezca mucho y llega a mayo con todo el forraje, lo que la debilita frente a los hielos tardíos.