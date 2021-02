La próxima semana los ganaderos de vacuno de cebo cobrarán el anticipo del 90% de esta ayuda asociada, si como tiene previsto el director general de Política Agraria Común, Juan Pedro Medina, la Junta solicita los fondos el próximo viernes al Gobierno. Sería entonces la próxima semana cuando en torno a 5.000 ganaderos de Castilla y León recibirían alrededor de 7,4 millones de euros, de los que unos 2,6, aproximadamente y a falta de concretar las cuantías, tendrían como destinataria la provincia salmantina. En un segundo pago se pagarían los ‘flecos” que restan hasta llegar a los 8 millones de euros totales de la ayuda, hasta el total de unos 3 para Salamanca

El Fondo Español de Garantía Agraria -FEGA- publicó los importes de las ayudas, que son, en el caso de terneros cebados en la misma explotación de nacimiento en la España peninsular, de 29,531778 euros por ejemplar; y en el de terneros cebados procedentes de otra explotación en la región de España, de 15,856301. En cuanto a la ayuda a ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles, el importe es de 50,228469 por ejemplar. El 30 de abril el FEGA hará una segunda comunicación de importes a las comunidades para el cálculo de importes definitivos. La Junta espera hacer ese segundo y definitivo pago en mayo.

En relación a la solicitud de ayudas PAC, cuyo plazo comenzó ayer, Medina explicó que este año apenas hay novedades, aunque desgranó algunas de especial incidencia en Salamanca:

Derechos a la baja. “Siempre -señaló Medina- hay quien pregunta ¿compro o no derechos? El aviso es que varían de valor, han cambiado y cambiarán, no son valores fijos (...). Entiendo -añadió el director general- que ahora están a la baja: no sé lo que van a durar los derechos pero no parece que vaya a ser una duración sine die, porque el modelo sería sin derechos en algún momento”.

Justificar pastos. “En relación a los pastos, hay que justificar su aprovechamiento -dijo el director general- y apuntó que los pastos en común tienen que estar con el ganado del propio solicitante (no ser un pasto para terceros). “El agricultor y ganadero cuando declaran parcela tiene que ser conscientes de que tiene derecho legítimo de su uso, y cada vez son más frecuente las recomendaciones en este sentido de la Comisión”.

Cosechar de noche. “En Salamanca no afecta la penalización de recolección mecánica nocturna porque está pensada para olivar super intensivo”, dijo.

Salamanca gana con la convergencia. En relación al decreto de convergencia de ayudas aprobado por el Gobierno, Medina la calificó de “injusta porque no se ha analizado al detalle cómo afecta a explotaciones” y señaló que las intensivas mixtas de cultivos y ganado “serán las más perjudicadas”. “Estoy convencido de que en líneas generales la provincia de Salamanca gana porque es un modelo más extensivo”, dijo, y apuntó que para la convergencia el Gobierno “debería haber esperado al periodo de la nueva PAC”.

Nueva ayuda: 1.000 euros más por explotación. En la convocatoria 2021 de la PAC se recupera las ayudas a explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales, que según Medina, incluye prácticamente a zonas cerealistas de toda Castilla y León. Tomando como referencia el tamaño medio de la explotación, Medina estima que serán unos 1.000 euros por explotación. Los requisitos para recibirla son justificar que al menos el 50% de ingresos totales son agrarios y la afiliación a los regímenes de seguridad social agraria.

Purines, seguimiento a los más grandes. En la convocatoria 2021 de la PAC se da la moratoria de un año de purines pero el ganadero o agricultor deben justificar el compromiso de adquirir la maquinaria en 2021. La Junta, expuso Medina, consciente de las dificultades para adquirir esta maquinaria, hará un seguimiento exhaustivo a los de mayores explotaciones. El compromiso lo puede hacer el agricultor y ganadero con la empresa donde adquirirá la maquinaria.

¿Qué ve el satélite? Todos los controles PAC se harán por satélite. El satélite permite ver cómo evolucionan los cultivos y en pastos “la Comisión exige un seguimiento plurianual -dijo Medina-. Si luego se puede demostrar que pasto está deteriorado, se recuperan importes”. El satélite no permite ver vacas en los pastos pero sí, por ejemplo, detecta si un barbecho se ha tratado con herbicidas.