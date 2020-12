La industria cárnica se prepara para una campaña de bellota con bajada de precio en los cerdos

“Se ha vendido”, dicen algunos industriales de la zona de Guijuelo a la hora de hablar de la campaña de Navidad, que ha terminado ya con mejores datos de lo que se esperaba en el mes de noviembre.

Comenzó tarde y fue intensa pero, finalmente, sí se hicieron ventas, fundamentalmente de jamón de cebo y de embutidos. No obstante, la actividad ha sido desigual y no en toda España se han movido los productos ibéricos como antaño. Madrid ha sido, posiblemente, el eje que ha movido parte de la campaña de Navidad en Guijuelo y su entorno. Son varios los industriales consultados que coinciden en que la capital de España ha permitido dinamizar mejor la venta de ibéricos. Los hay que indican que este año “Madrid ha funcionado muy bien y no tanto Cataluña, que siempre funciona mucho, pero este año ha estado más floja que Madrid”.

Ahora toca reponer existencias, que serán más baratas, y comenzar a pensar en la campaña de bellota, que aunque pueda empezar de forma oficial a finales de diciembre, en la provincia de Salamanca y en Guijuelo como punto de referencia no lo hace hasta pasada la festividad de Reyes.

“Se están comprando los cerdos más baratos. Un cerdo tiene la fecha de caducidad del peso, que es cuando está gordo. En ese momento hay que venderlo y matarlo. Se va a reponer barato”, explica un industrial, que añade que se están haciendo tratos por debajo del precio de Lonja, bajo ya de por sí. “Es un año muy difícil para todos” y la incertidumbre llegará también a la campaña de bellota como llegó en el mes de marzo al sector en general y como ha llegado a la campaña de Navidad, donde la hostelería ha sufrido y, con ello, los encargos a sus proveedores.

Los precios están más bajos que el año pasado y así lo corrobora la Lonja de Salamanca. La última cotización del ibérico al 75% establece precios de entre 2-2,20 euros el kilo, mientras que el año pasado rondaba los 3-3,20. En el ibérico 50% sucede algo similar ya que este año está a 1,80-2,20 euros el kilo, mientras que el año pasado rondaba los 2,85 - 3,05 euros. El ibérico 100% se cotiza ahora a 2,10-2,30 euros en la Lonja de Salamanca por los 3,18-3,38 de diciembre pasado.