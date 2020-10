La incertidumbre del ibérico por la campaña de Navidad

La industria cárnica de Guijuelo vive, como toda la localidad en general, días de incertidumbre. No sólo por el incremento de positivos en coronavirus de las últimas semanas, sino sobre todo por el confinamiento de Madrid que influye en el aumento de la incertidumbre de la campaña de Navidad. La mayoría de empresas concentran en esta época del año hasta el 80% de sus ventas.

A primeros de octubre es pronto para hacer estimaciones sobre cómo marchará la campaña, pero desde la industria se teme que va a ser más tardía que en años anteriores. Así lo indica el presidente de la Asociación de Industrias de la Carne de Guijuelo, Javier Benito: “las sensaciones no son buenas, ahora se está vendiendo menos que otros años por estas fechas y a un precio más bajo con lo que no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos muy pendientes de la campaña de Navidad a ver si funciona y responde un poco. Pero hablas con industriales y hay mucho género acumulado”. El ritmo de ventas actual es lento y, como añade Benito, “no sabemos qué va a pasar mañana”. Hay gran incertidumbre porque la situación cambia día a día y los clientes de la industria de Guijuelo no se arriesgan a realizar grandes compras. La hostelería cerró en los peores momentos de la pandemia y el sector lo sufrió. Ahora, según explica el industrial, puede suceder algo similar: “Imagino que este año la campaña de Navidad será más tardía que otros con la situación que hay. Si ya llevábamos unos años tardía, este año más todavía. Los clientes están a la espera porque no saben lo que va a pasar”.

La industria sigue trabajando y, como ya sucedió en marzo o abril, las empresas que trabajan el producto fresco mantienen un ritmo notable. En verano se trabajó también la hostelería en fresco, pero la situación de los jamones y productos curados de calidad se resintió más por el cierre de bares, restaurantes y otros negocios gourmet donde los productos de Guijuelo son más demandados. Ayer, prueba de esta pesadez del mercado, en la mesa de despiece de la Lonja de Salamanca bajó el precio del jamón.