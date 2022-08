La impotencia de un ganadero salmantino: “Los buitres se comían mi vaca viva”

Cuando se acercó donde se encontraba el animal asegura que empezó a tocar la bocina del coche para que los buitres se fueran, pero cuenta que hasta que no estuvo muy cerca no se asustaron y, aún así, se quedaron a unos metros, pendientes de lo que hacía y, sobre todo, sin perder de vista a la vaca. Juan Manuel llamó entonces a un vecino para que se quedara junto al animal mientras él iba a buscar cañizos donde se encierra a las ovejas para dejar a la vaca protegida dentro y poder empezar a curarla. Después su otra odisea comenzó cuando se le ocurrió denunciar los hechos porque, asegura, no le hicieron caso en la Junta de Castilla y León ni en la Guardia Civil.

Los buitres no atacan solo al ganado muerto , y de eso da fe Juan Manuel Martín, un ganadero de Añover de Tormes, que tuvo que espantar el pasado fin de semana a “cientos” para que no llegaran a matar a su vaca. El animal, de raza charolesa, acababa de parir, y los buitres se abalanzaron sobre su ternero, al que mataron. Luego empezaron con la vaca, con tan buena suerte de que, al ver a buitres sobrevolando la finca, Juan Manuel Martín acudió al lugar donde se encontraba. Ya había ido por la mañana, porque ahora en su zona los ganaderos están muy preocupados en controlar el momento de los partos para evitar sucesos como el que vivió Juan Manuel, pero se había marchado porque vio a la vaca bien.

Una ganadera de Almendra otra vez víctima de los lobos: ‘Nos comen las alimañas’

“No veo mal que haya buitres o lobos, pero que paguen los daños. Mientras me pasaba todo esto yo iba pensando: he estado esta mañana a por agua para darles a los animales, porque el campo está muy mal, y en ese momento ves todo eso y lo que piensas es pero qué desgraciado soy ¿qué hago yo aquí con el ganado?”. Juan Manuel tiene ahora 53 años y recuerda que cuidaba las vacas desde que tenía 7 u 8 años y llevaba el tractor incluso antes de tener carnet, como ocurría entonces en los pueblos. Recuerda que a veces iba el lobo por la zona -”nos avisaba el pastor, que llevaba las ovejas del pueblo”- pero los buitres no asomaban porque cuando se moría un animal se dejaba en el campo. Ahora él, pese a que eso alejaba a los buitres, no ve posible no recoger los cadáveres por la transmisión de enfermedades. “Estamos rodeados”, y se refiere a que además los lobos desde el fuego de La Culebra están muy presentes.

A Sandra Delgado, ganadera de Almendra, le hizo a finales de la semana pasada otra “visita” el lobo y le dejó tres ovejas mordidas (le ha matado ya 20 este año). En este último ataque reconoce que lo pasó mal para espantar a los buitres que bajaron cuando vieron a las ovejas heridas: “les das voces o les silbas y se quedan mirándote. Nos comen las alimañas”, alerta, muy harta.