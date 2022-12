La historia de Segundo Elices, un tratante de los de antes

Es imposible no reparar en él. Blusón negro, sombrero y cayada. Se llama Segundo Elices, es de Alba de Tormes, y a sus 85 años el acudir al mercado de ganados cada lunes es lo que le mantiene activo. Le encanta. Va con su hijo, que es quien ha cogido su relevo en el trato, pero Segundo disfruta de cada compra como si fuera su iniciación en el mercado. Recuerda su primer trato: “¿Cómo lo voy a olvidar? Compré un caballo por 500 pesetas en Fuentesaúco y me vine andando hasta Alba de Tormes. Mi padre era tratante de caballos y mulas y también mi abuelo, así que yo estuve toda mi vida entre caballos. Íbamos a muchas ferias”.

Segundo no puede olvidar tampoco cuando con 16 años recorrió a pie los 400 kilómetros entre Almazán y Alba de Tormes. “Me tiré 7 días de camino. Mi padre me compró 7/8 mulas y me dijo dónde pasar cada noche ... la última fue en Arévalo. Dormía en posadas. Los animales entraban en la cuadra y te cobraban una peseta por cada animal, y por dormir en saca de paja, también otra peseta”. No fue su único viaje a pie, ni mucho menos, después de comprar animales en ferias o a “paisanos”. A pie iba a Fuentesaúco, a Trujillo, a Plasencia, a Arévalo...

“Soy tratante desde que nací”, dice con orgullo. Primero, de caballos, y tiene presentes esos tratos en el Arrabal, en el Puente Romano... aquellas ferias del año “con los muletos arriba en el Teso de la Feria. Era otra época. Venía mucho paisano y ahora han desaparecido todos porque la vida lo ha traído, porque un particular no puede venir al mercado con 1 ó 2 animales porque te pueden los portes”.

En esos años de trato de caballos y mulas recorrió toda España y vendió con sus socios muchos caballos a Francia. “En Fuentesaúco teníamos uno que compraba para nosotros, en Toro, otro... y mandábamos todas las semanas animales, 1, 2 ó 3 camiones... Estuvimos así desde 1972 hasta 1984”.

“Luego -continúa Segundo- empecé ya con mi hijo con las vacas. En los 80 el negocio de caballos se vino abajo y era un trato en el que parecía que firmabas escrituras con los paisanos porque había mucha seriedad. Lo que se decía, quedaba, y ahora en cambio ves que uno se vuelve para atrás de aquí hasta allí”.

Empezó el trato de vacas sin miedo porque lo vio fácil. “Sabes lo que pesa el animal y lo que vale y ya está”, dice. Segundo compra a ojo y reconoce que se ha equivocado a veces. “Nadie es perfecto -dice-. Te equivocas, pues qué le vas a hacer, a lo mejor creías que pesaba 240 y eran 230, pues bueno, 10 menos que te llevas”.

No tiene reparos en dar su receta para comprar. “El animal tiene que tener muchas cosas para decir que es bueno: buena cara, porque esas medio chatas en cebadero casi siempre salen buenas; buen pecho porque tiene que tener armadura; buen trasero; las patas, cuanto más gordas sean, mejor animal, y cortitas”

Los primeros tratos los hizo en el Puente Romano y recuerdo en esos inicios que “había gente muy seria. Decían que era así y así era”. Habla de “Antonio Heras, de su hermano Pepe García, de Cipriano...”

Segundo es de trato aún en pesetas. Recuerda esos días de ir con 300.000 pesetas en bolsillos escondidos porque entonces no era como ahora, que es todo con cheques. “Comprabas animales por 3.000/4.000/5.000 pesetas y lo que llevabas era un capitalón”. Especialmente tenía que ir a León con más dinero porque eran animales “muy buenos”. Iba en tren y el ganado volvía en camiones o en los vagones.

“Ahí ya era tren. Es que cuando lo de Almazán ni se conocían los camiones. Una vez, con 14 ó 15 años, estaba en Guijuelo y compré dos caballos y dos mulas. Nevaba, era la una y media de la tarde, y vi un camión pequeño. Pregunté y los llevaba por 500 pesetas y eso era una fortuna entonces. Total que agarré los animales, cogí el camino y a las 8 de la tarde estaba en casa”.

Segundo recorre el mercado, como cada lunes. Ve tratantes, un corredor y “escuchatratos” , que ayudan en el trato, chivan, pero no se llevan comisión. Este tratante de siempre insiste en que el trato implica respeto, porque si hay uno metido en él y a ti te interesan los animales, debes esperar para ver si parten (acuerdan la mitad de lo que cada uno dice) o no. “Si compra un amigo animales y me meto a ayudar, si luego él no los quiere y los deja, es cuando puedo decir: “no los vas a llevar tú, los llevo yo, pero no antes”. Defiende la seriedad en el trato, sobre todo. Es, insiste, de los de antes.