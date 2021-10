La hija de Félix Rodríguez de la Fuente pide un acuerdo sobre el lobo de todos los implicados

Odile Rodríguez de la Fuente defendió un acuerdo de todos los sectores implicados en la protección y el control del lobo, durante la presentación de un libro sobre su padre en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, con sede en Valladolid. La hija del gran naturalista fallecido hace ya cuatro décadas propone que la administración reúna a ganaderos y ecologistas para consensuar una fórmula que proteja al animal sin perjudicar a los dueños de los rebaños. Una prohibición general de abatir al lobo podría ser compatible con una caza ‘selectiva y quirúrgica’ allí donde se produzcan daños reiterados.

Convencida del gran aporte que su padre realizó al mundo de la divulgación y del naturalismo, Odile Rodríguez de la Fuente no ocultó el amor por la vida que les unía a ambos y confesó sentirse “privilegiada y agradecida” de haberlo tenido como padre. “Llevar su apellido me da alas”, confesó. La autora del libro tanmcién incidió en “el afinado rigor científico” que siempre caracterizó a su padre. “Fue el primer gran comunicador de la vida en este país, pionero en los medios; aun así, siempre decía que el sabio no era él, sino otros”.

La presentación del libro “Félix un hombre en la tierra” contó con la participación del director de LA GACETA de Salamanca, Julián Ballestero.