La gran demanda de cereal dispara los precios en todos los mercados

Las subidas de precios experimentadas en las últimas semanas no ha sido ningún espejismo ni flor de un día. Todo lo contrario. La gran demanda nacional e internacional que ha día de hoy se cierne sobre el cereal ha conseguido que esta semana los precios experimenten fuertes y singulares subidas en todos los mercados nacionales, que están que se frotan las manos. No hay lonja en la que no se registre una tendencia alcista, llegando a ser espectacular en algunas de ellas.

Barcelona, con sus características de ciudad portuaria es, la que registra unas subidas más destacadas, especialmente en el precio del trigo (con un repunte de 14 euros por tonelada), el maíz (13 euros/tm), el centeno (11 euros/tm) y el girasol (10 euros/tm). Pero no es la única lonja que ofrece unas subidas espectaculares. En esta misma línea se sitúa Binéfar, donde el trigo eleva su precio 17 euros por tonelada, mientras que el maíz sube 14 euros y la cebada 12 euros.

Más moderados, pero también significativos, se antojan los incrementos experimentados por el cereal en la lonja del Ebro, con especial incidencia en el pienso, el maíz y la cebada. Y algo muy similar ocurre en Albacete, donde todos los productos experimentan una misma subida: 5 euros por tonelada. También Zamora sube una media de 5 euros en sus productos, mientras que Segovia se acerca más a los 6 euros. Extremadura es la lonja que más variación ofrece, aunque con subidas espectaculares en el maíz (12 euros) y más moderadas en la cebada y la avena.

El resto de sectores también ofrece un buen comportamiento en la mayoría de las lonjas nacionales de referencia. El porcino blanco deja de repetir y de nuevo ofrece pequeños brotes verdes, mientras que el ibérico no pierde la tendencia alcista de fin de año (producto de la navidad) y, aunque sin ser espectacular, vuelve a mostrar una pequeña recuperación. Y lo mismo ocurre con el vacuno, que una semana más varía, aunque sea de forma muy moderada, sus precios en sentido alcista. Y el único que esta semana se muestra plano es el ovino, que, bien mirado, no está nada mal después de varias semanas de bajadas continuadas.