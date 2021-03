La ganadera salmantina que abandera la raza morucha

Isabel va cada mañana a los cercados donde se encuentran sus vacas moruchas, se rodea de ellas y va dándoles la ración de mezcla de trigo, avena y centeno. No tiene miedo porque “como las conozco sabes cuál te puede dar un susto. Son, como digo, de media casta, y en el campo no se suelen arrancar”. A Isabel le gusta decir aquello que le enseñó su padre, “Dios me libre de un manso, que del bravo ya me libro yo”. “Lo que no hay que tener es miedo”, cuenta Isabel. Así que ella no duda ni siquiera en cortar el paso a las moruchas si es necesario.

No las teme porque se crió entre moruchas. Su padre, fallecido a los 86, las tuvo siempre en casa y ella le acompañaba en el burro para atenderlas. Al morir él, Isabel se quedó con la ganadería de moruchas cárdenas y ahora espera que dentro de muchos años sus hijos sigan con ella.

Isabel silba para llamar a las vacas y cuando se despista alguna de las 90 que tiene, la llama por su nombre. Esta “Bellotera”, “Vinagrera” -que es, dice, una ‘estampa’- . “Clavera”, “Soñadora” ve a “Lancera”... Nunca les pone nombres de personas.