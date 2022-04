La ganadera salmantina ejemplo de apuesta por el bienestar animal

Una empresa controla si las vacas de Marta Mayor, como las del resto de ganaderos de vacuno de leche de Salamanca, viven en óptimas condiciones de bienestar. Y el bienestar ya no es cuestión de espacio sino que con la nueva normativa va a más y se exige, por ejemplo, que los crotales -pendientes que llevan en las orejas para identificarlas- no les causen rozaduras, o que tampoco tengan, por ejemplo, ninguna en el rabo. La empresa “penaliza” también si la vaca no se acerca a oler a un extraño que acuda, y también controla hasta el tiempo que el animal tarda en echarse o en levantarse. Por supuesto que en esas 4 horas de inspección mide también los bebederos para saber si son suficientes para cada animal. “Hace unos años, como 12, poníamos música pero vimos que no influía. Veo que lo importante es que no se molesten, no se pisen, estén tranquilas, tengan su rutina y, por supuesto, mucha higiene”, dice esta ganadera de Santiz.

Además de esta “visita”, sus vacas están sometidas a muestreos una vez al mes del Centro de Control Lechero -”que es muy importante porque te dicen cómo se encuentra cada animal y ves una mejora en la ganadería y en la genética”, explica-. Luego se analiza también la leche recogida, los niveles de grasa, proteína, bacterología, células somáticas... y en función de esos datos, así cobra la leche. Ella ahora mismo está en los máximos pero no dejan de ser 41 céntimos el litro cuando eso es prácticamente lo que ahora, explica, tiene de costes de producción.