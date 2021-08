La falta de agua es un problema para muchos ganaderos salmantinos

En Horcajo hay fincas que tienen agua todo el año y hay fincas que no la tienen en casi todo el año. He ido metiendo las vacas en las fincas mientras han tenido agua, pero en algunas ya va haciendo falta. Normalmente se anda bien, pero al final de verano tenemos que ayudar con una cuba si tienes bastante ganado o en alguna finca que directamente no tiene nada de agua y tienes que ir con la cuba”, señala Juan Pedro Martín, ganadero de Horcajo de Montemayor. La localidad se encuentra en el valle del Sangusín y, como en otros pueblos, al final del verano es habitual ver cisternas o cubas.

Hay fincas en las que aún queda agua de manantial, de pozo o de sondeos, pero las hay también que ya no tienen. Una situación que se repite todos los años por estas fechas en este pueblo, en otros del mismo valle como Valdefuentes o Peromingo y en otros municipios de diferentes zonas de la provincia (Gallegos de Solmirón, por ejemplo, uno de los que más sufre las sequías del verano año tras año).

Juan Pedro prefiere los manantiales a las cubas pero, de cualquier modo, es sagrado el agua. No consiente que su ganado se quede sin el preciado líquido: “Para mi gusto son mejor los manantiales que las charcas, pero en este tiempo hay que completar con las cubas. El agua es fundamental y por eso prefiero que anden bien de agua que bien de comida y mal de agua. No las echas de comer un día y no pasa nada, pero las dejas sin agua un día y te las cargas. Es sagrada y ahora beben mucho, de 70 a 80 litros cada vaca al día”.

También hay localidades con más suerte donde las concentraciones parcelarias han permitido llevar el agua a las fincas, pero en otras muchas se tienen que conformar con cubas y con charcas que han bajado mucho de nivel en verano o, directamente, se han secado.