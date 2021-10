La experiencia de dos jóvenes ganaderos en la ‘España vaciada’: “Es como vivir en una finca”

Aún así, y al margen de estas circunstancias, mantiene que de la ganadería se puede vivir, “pero siempre que venga de atrás, si en tu casa se han dedicado a esto y ya lo tienes”. “Yo me incorporé con 40 vacas, gasté 50.000 euros; te dan 36.000-37.000 pero a los dos años (la Junta de Castilla y León) y tienes que pagar luego los 8.000-9.000 de intereses. Ponle 100.000 en maquinaria porque tienes que tener tierras para la agricultura... y cuando compras las vacas no empiezan a producir al momento. Y luego las trabas que hay”, cuenta. En su caso asegura que no podía usar ni el coche que tenía su padre porque le podían poner problemas para cobrar las ayudas. Sergio mantiene que aunque le gusta el pueblo y el campo -“nací con esto y mi idea desde luego es quedarme”, ahora mismo no sabe qué pasaría si encontrara un buen trabajo fuera de Peñaparda.

Su primo Eduardo, con otras circunstancias, no se lo plantea. Tiene 26 años y muy claro que si se quedó en Peñaparda “es porque me gusta la ganadería”. “Mis padres son ganaderos, me he criado con el ganado y esta es mi vida”. En su caso tiene 40 vacas y aconseja esta vida a otros jóvenes “siempre que te guste mucho el campo y estés acostumbrado a vivir con poco dinero, porque son muchos gastos”.

La distancia de Peñaparda no impide que los tratantes bajen prácticamente cada semana a comprar ganado a los “7 u 8” ganaderos del pueblo. “Vienen muchos, pero pagan poco”, se lamenta Eduardo.

Los padres de Eduardo y Sergio compartieron en su momento ganadería y llegaron a tener 1.500 ovejas, pero acabaron vendiéndolas hace unos 4 años. “Dan mucho trabajo”, mantiene Eduardo, aunque no descartaría recuperar esa ganadería “si supiera que los lechazos van a mantener el precio que tienen ahora”.

Como en una finca, así viven Eduardo y Sergio.