La empresa de hierros y productos metálicos que apuesta por ofrecer un amplio stock y un servicio de calidad

Hierros Dávila, empresa situada en Peñaranda de Bracamonte con más de 50 años de experiencia en el sector de la distribución de hierro y otros productos metálicos, apuesta más que nunca por un amplio stock de materiales y por un servicio completo al ganadero y agricultor español.

En estos momentos difíciles, como han venido haciendo desde su fundación, se implican en las decisiones asesorando, no solo de los materiales que puedan ayudar a agricultores y ganaderos a construir sus naves, tenados, cercados, tolvas, separadores, cañizos, etc, si no que ahora, cuando lo más importante es comprar a buen precio, Hierros Dávila ofrece todo su experiencia y conocimiento del mercado para que sus clientes dispongan del mejor asesoramiento posible.

A principios de la pandemia avisaron que ocurriría una bajada de precios y más tarde acabó produciéndose. A finales de verano, en otra publicación, anunciaron la inminente subida que más tarde sacudió el mercado siderometalúrgico.

Después de un año convulso, de bajadas y subidas en el precio de los materiales y en su afán de atender a los clientes, Hierros Dávila sigue buscando soluciones para que estas subidas y bajadas no repercutan en el bolsillo de sus clientes. Para ello dispone de un amplio stock a precios supercompetitivos que hace que los clientes no solo se lleven los productos que necesitan de sus instalaciones, sino la satisfacción por el trabajo bien hecho.

En su página web puede consultarse el detallado catálogo de materiales de los que disponen.

Contenido patrocinado por Hierros Dávila