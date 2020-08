La Diputación suspende la celebración de los mercados de ganado hasta el 9 de septiembre

La Diputación de Salamanca ha notificado este jueves que no se celebrará mercado de ganados hasta el próximo miércoles 9 de septiembre, aunque en un principio la idea inicial era celebrar el de este lunes 31 de agosto debido a la suspensión de la feria agropecuaria. Según fuentes de la institución provincial, circunstancias ajenas han obligado adoptar la decisión de suspender finalmente los mercados del próximo lunes y del 7 de septiembre, con los que en principio no contaban ya los usuarios del mercado porque se les había notificado su no celebración debido a la necesidad de habilitar las naves para acoger la feria Salamaq, que se iba a celebrar del 4 al 7 de septiembre.

Lo que sí se celebrará el próximo lunes será la habitual reunión de las mesas de precios de la Lonja Agropecuaria de Salamanca aunque también, pasado ese día, se celebrará de nuevo a la vez que el mercado de ganados, por lo que los vocales no volverán a reunirse hasta el 9 de septiembre. Los precios que se fijen por lo tanto el próximo lunes de vacuno, ovino, cereales o porcino tendrán validez como referencia durante los siguientes 9 días.