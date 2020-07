En términos generales, se ha recogido muy poca cereza. Menos que el año pasado, que tampoco fue bueno. Es el caso de la zona de Pinedas, donde se han estimado en 35.000 los kilos recogidos, mientras que la cooperativa de Sotoserrano, que en condiciones normales recoge hasta 400.000 kilos, este año sólo ha registrado 75.000 kilos y, de ellos, en torno a 62.000 de cereza destinada a la transformación en fábrica, según señala su presidente, Joaquín Camaces. Los últimos años no se ha llegado a esa cifra pero el año pasado se recogieron 220.000 kilos de modo que el descenso ha sido allí de más del 65%. Señala que zonas más tardías como Madroñal han tenido mejores resultados, pero no ha sido una situación muy buena en general.

La cereza de la Sierra de Francia ha cerrado una campaña mala por numerosas razones y ha dejado a agricultores con parte del fruto sin recoger por la bajada de unos precios que no compensaba la recolección.

Otro de los problemas ha sido la imposibilidad de tratar por la COVID

La mayoría de la cosecha se va a fábrica, es decir, a su transformación en conservas, mermeladas o bombones. Hay dos compradores principales. Una empresa de Valladolid y un comprador italiano que este año, según se quejan en la zona de Pinedas y San Esteban, no se ha llevado el fruto acordado. El precio y la falta de tratamiento a su debido tiempo ha sido otra de las razones del mal año. Manuel de Arriba, presidente de Santibáñez de la Sierra, explica que “la cosecha era normal, pero hemos tenido problemas con los productos, que no son eficaces. No nos dejaron tratarlo en su momento con el coronavirus y ha habido enfermedades que han repercutido en la cereza”. Además, el precio cayó de media 8 céntimos el kilo y mucha gente dejó de cogerlas porque era barata (la de fábrica ha oscilado entre 0,70-0,73 céntimos de media). Se cogió allí media cosecha.