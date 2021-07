La campaña de recogida de cereza en la provincia de Salamanca ha concluido ya en prácticamente todas las cooperativas y con todos los productores. Una campaña que se ha visto mermada en las últimas semanas por las lluvias, que afectaron sobre todo a la cereza de fábrica.

Así lo explica Joaquín Camaces, presidente de Sotoserrano, al indicar que “la campaña ha sido complicada, cuando estábamos casi terminando llovió, se estropearía un 30%. Los agricultores estaban casi terminando y a esos no los afectó. La temprana se vio afectada por el agua y la de fábrica también. Era un año complicado pero, al final los precios no han sido malos. Ha habido subidas y bajadas pero lo más barato que se ha vendido a sido el calibre 22 a 0,30 y es un calibre que hace dos años ni se pagaba. Lo demás, de ahí para arriba todo: 0,90, un euro, 1,20 y hasta dos y tres euros, pero en cantidades muy pequeñas porque son calibres muy grandes, del 32, pero de eso no ha entrado mucha cantidad”.

En la misma línea, los productores de Cepeda o Santibáñez de la Sierra indican que ha quedado mucha cereza dañada por las últimas lluvias. “Lo último quedó destruido y no se pudo aprovechar nada”, indican desde Cepeda. Elena Nieto, de Santibáñez, lo corrobora y, prueba de ello, son los numerosos árboles donde quedan aún cerezas de industria que no se han recogido.

Además de los problemas con el precio, la mayor facilidad para recoger la cereza de fábrica hace que la Sierra esté tendiendo sobre todo a esta producción: “De mercado hay muy poco, cada vez menos, se tiende más a la industria porque puede cogerla cualquier persona, familiares o llevando a gente trabajar. Es un cereza muy dura y requiere menos cuidados. La de plaza hay que cuidarla más”, indican desde la zona de Cepeda.

La pandemia ha afectado también a la recogida de la cereza de fábrica. La hostelería se ha movido menos y también se utiliza esa cereza para cócteles o adornar postres. Las empresas mayoristas tienen sus almacenes llenos pero, aún así, se han comprometido con la zona y lo han recogido. Hay dos destinos principales: una conservera de Valladolid o una empresa cacereña que trabaja con Italia.