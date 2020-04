Malestar entre los ganaderos salmantinos: “La ayuda al ovino es un engaño, si tocamos a 60 céntimos por oveja...”

El borrador de la ayuda al ovino anunciada por el Ministerio de Agricultura y que ahora estudia el sector y las comunidades autónomas ha causado malestar entre los ganaderos salmantinos porque la consideran insuficiente, especialmente aquellos que se dedican a la comercialización de corderos y lechazos que era para los que iba inicialmente dirigida. Ahora, de pagarse 30 euros por lechazo con un máximo de 70 euros -2.100 euros por explotación- ha pasado el Ministerio a 12 euros por oveja o cabra con un tope de 100 -1.200 euros-.

Manuel Malmierca, ganadero de Castellanos de Moriscos, es de los que tiene claro que “esto es un engaño, no tocamos a sesenta céntimos por oveja... No nos dan nada. ¿10 millones para toda España? Con eso no se arregla nada”. Manuel explica que ahora mismo “estamos en la ruina, estamos cargando lechazos de 13 o 14 kilos a 30 euros y de 40 a 57 y hay que pagar pienso... Tampoco la ayuda al lechazo solucionaba nada en una piara larga. Que se guarden la ayuda donde quieran”, dice.

Además de que el presupuesto es insuficiente, los ganaderos lo que ven es que al estar el tope en 100 ovejas el que supere las 1.000 apenas cobra, mientras que en una granja de 100 ovejas el ganadero se lleva 12 euros por cada una de ellas. Y esas granjas más pequeñas suelen ser de leche y el ganadero tiene dos ingresos: el de la venta de lechazos y de leche, mientras que los de carne, con rebaños más grandes, se la juegan todo a la misma carta. Aún así, ganaderos de leche también creen que la ayuda “es darnos un caramelo, nada más”.

“Ahora mismo a los que nos llevan no es quitar unas cuantas ovejas y quedarnos con menos en el rebaño sino a matarlas todas porque ahora al menos las gordas valen un dinero, los 80 céntimos el kilo. La situación es muy complicada, esto es más serio de lo que parece y aquí no hay medidas”. Manuel relata cómo poco a poco van cerrando explotaciones de ovejas porque “esto no es ninguna broma: no hay quien aguante”.