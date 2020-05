La autorización para cultivar los huertos llega tarde para la cereza

El anuncio de las fases del desconfinamiento con el permiso de acudir a los huertos familiares a partir del 4 de mayo ha sido recibido de forma satisfactoria por alcaldes y agricultores, que no ocultan la incertidumbre por cómo se podrá realizar dicha salida a los huertos. También los hay que no han ocultado su malestar por cómo el Gobierno ha gestionado toda esta situación y la cooperativa de Sotoserrano es un ejemplo. Su presidente, Joaquín Camaces, era uno de ellos al señalar: “no me fío de nada. Vamos a pedir responsabilidades y, cuando todo esto pase, tengo intención de reunirme con todos los presidentes de cooperativas”. Él, de hecho, ya ha pedido amparo por todo este tiempo perdido al Procurador del Común que, al tratarse de una cuestión de ámbito nacional lo ha traspasado al Defensor del Pueblo.

Se ha perdido la oportunidad de realizar los tratamientos del cerezo, que suelen realizarse en marzo, y temen también que pueda suceder lo mismo con la uva. Las lluvias y la humedad de estas semanas, unidas al calor que se espera a partir del fin de semana pueden provocar la aparición de hongos.

Los alcaldes están satisfechos por una medida que llevaba pidiendo desde hace semanas, al igual que ha hecho la Diputación, y un ejemplo de ello es el de Lagunilla, localidad donde hay huertos familiares y mucho olivo. “Los que están aquí quieren ir a los huertos”, explica José María Garrido, el alcalde, que ya había ideado diferentes medidas para facilitar que los agricultores pudieran ir a sus fincas, sobre todo aquellos de menor poder adquisitivo. Javier Valencia, de Peñacaballera, explicaba que “la gente tenía ganas de ir y preguntaban si se había levantado ya la prohibición. Lo que no entendía es la flexibilidad que había en Extremadura y aquí no”. En la misma línea, en Puerto de Béjar, Ángel Miña, consideraba que “no se veía normal el no dejar ir a los huertos en sitios como el mundo rural donde siembran muy pocas personas y con los huertos alejados. Tenía que haber llegado antes, pero ahora que lo permiten, fenomenal”.

Pese a la autorización, siguen existiendo dudas que tendrán que resolverse en próximos días entre las que figuran las del tiempo que se puede estar en el huerto. Para Joaquín Camaces, si se limita a una hora, “no sirve para nada”.