La algarroba vuelve a Salamanca

Si Hermógenes apuesta por ellas es porque la había visto interesante para la siembra en terrenos pobres e hizo hace dos años la prueba y le gustó el resultado, aunque entonces tuvo problemas para la venta porque las mezcló con avenas y centenos. “Me funcionó bien para aportar nitrógeno a la tierra pero no lo querían por la mezcla, aunque yo estoy convencido de que es buenísima” , explica. El año pasado no sembró y con la semilla que tenía guardada del anterior, sí apostó ahora por la algarroba. Hermógenes ha comprobado que es una leguminosa ideal para las parcelas que ha utilizado, muy próximas a la zona de Riolobos y arenosas. “Si fuera otro tipo de terreno, probablemente sembraría vezas en lugar de leguminosas porque son más productivas”, explica.

La algarroba -diferente al algarrobo, que es un arbusto- se siega en junio y luego se trilla y su destino es el de alimentación de ganado. “Se cosecha con máquina convencional y lo único con dificultad es que tiene que bajar mucho y puedes dejar sin recoger, pero es una buena forma de aportar nitrógeno”. Este año cultiva esas 60 hectáreas en ecológico pero unas 120 en total, y una de sus apuestas son los garbanzos, cuya semilla pagó al doble que lo que costaba hace un año porque por la obligación de la nueva PAC de siembra de leguminosas, no había. “Creo que es una medida que puede ser buena para el suelo, para aportarle nitrógeno barato, pero el problema es que nos han obligado a sembrar leguminosas y no había semillas suficientes y eso ha encarecido todo”. En cuanto a lo ecológico, él está contento en la producción, aunque en las ventas reconoce que es clave que entren ganaderos. “Lo bueno para el agricultor es que no gastas en abonos, herbicidas... ¿que me puede bajar 500 kilos? Lo compenso porque no gasto”, explica.

Hermógenes, ya 30 años como agricultor, reconoce que tiene miedo a lo que ocurra esta campaña con los precios. “La Lonja baja y baja y este año puede ser catastrófico porque el gasóleo nos costó el doble, los abonos tres veces más, repuestos ni te cuento... Como venga la cosecha regular y los precios bajen, los agricultores tendremos un problemón”.