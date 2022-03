La advertencia de un ganadero salmantino: “Peligra el bienestar animal por no poder sacar ganado”

Pedro Manuel Martín tiene un cebadero con 2.500 cerdos, además de vacas, y reconoce que ahora mismo vive una “situación complicada” por la huelga, por los problemas que hay para el abastecimiento de pienso. “Estamos en continua conversación con la fábrica, coordinándonos y esperando que no nos falte”, dice, aunque apunta que en su caso la actividad cooperativa -pertenece a Copasa- “hace que nos podamos defender con más solidez”. Aún así reconoce la preocupación porque, añade, “los ganaderos no podemos hacer maniobras en el cebo. Los cerdos y los terneros necesitan un suministro diario de pienso que tenemos que garantizar y tampoco es posible racionar la comida. Se hacen cambios de formulación pero el mayor problema no es ya que el animal se acostumbre, está en que España produce alimentos de alta de calidad y esta situación que arrastramos afecta incluso a eso, a las figuras de calidad”.

¿Puede llegar a haber desabastecimiento? Pedro está convencido de que sí, de productos puntuales vinculados al cereal, como pienso, galletas, leche... “Si Coren anuncia que cierra, al final eso también ocurrirá aquí”.

A pesar de que él tiene la explotación en Ledrada, muy cerca de mataderos y de industrias cárnicas, se encuentra con que ahora mismo “no sale carne y tampoco llegan cerdos de Extremadura, así que las cámaras están llenas”.

Pero tiene claro que no se trata de que los ganaderos se enfrenten a los transportistas porque, dice, “tienen costes muy elevados y casi hay que apoyarles, pero los animales tienen que ser atendidos”.

Con la situación actual advierte que “peligra el bienestar animal por la falta de alimentos y también por no sacar ganado”. Desde que hay huelga de su explotación no ha salido ganado.

España destaca por su logística, porque al puerto hay 300 kilómetros y con este potencial se almacena poco porque no es necesario. “Dice la ministra que hay poner trenes. Nosotros somos los que trabajamos y ese es el tren que tiene que cuidar”, apunta.