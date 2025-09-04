Juan Luis Delgado: «Salamaq, orgullo y futuro para el campo salmantino»

EÑE Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El presidente de ASAJA Salamanca repasa la situación agrícola y ganadera actual antes de la celebración de la feria Salamaq.

¿Qué representa Salamaq para Salamanca y para el sector agroganadero en Castilla y León en 2025?

–Salamaq no es solo una feria; es un símbolo de identidad y orgullo para Salamanca y toda Castilla y León. Reúne a ganaderos, agricultores, investigadores, empresas, administraciones y consumidores, mostrando la fuerza económica y social del sector. La feria funciona como escaparate internacional del vacuno selecto y refleja el papel del campo como motor de la provincia.

Cada edición se habla de la importancia de la feria como escaparate internacional del ganado vacuno selecto. ¿Qué novedades destacaría en genética y mejora de razas?

–Este año, Salamaq destaca por la mejora genética y el uso de tecnologías de genómica. Razas como la Morucha, Avileña-Negra Ibérica, Charolesa o Limusina muestran su calidad cárnica y adaptación al territorio. La selección genética busca animales más productivos, resistentes y sostenibles, consolidando a Salamanca como referencia europea en vacuno de carne.

El campo atraviesa retos como los costes de producción y la excesiva burocracia… ¿Qué papel juega la feria para dar voz a los profesionales?

–La feria actúa como plataforma de diálogo y reivindicación. Ganaderos y agricultores pueden trasladar sus preocupaciones a administraciones y sociedad. Cada expediente burocrático afecta a familias que dependen de su trabajo diario, y Salamaq visibiliza estas necesidades, recordando que detrás de cada trámite hay personas que viven del campo.

La feria es un «puente generacional» entre la ganadería tradicional y las nuevas tecnologías. ¿Cómo percibe la incorporación de la digitalización y la innovación en el sector?

–El futuro depende de la innovación y la rentabilidad. Los ganaderos actuales usan aplicaciones para gestionar la alimentación, sensores para cultivos y drones para supervisar explotaciones. La experiencia de los mayores y la formación de los jóvenes aseguran la continuidad de la ganadería.

El mercado cárnico vive un buen momento, con precios estables y demanda creciente. ¿Cómo lo valora?

–Los precios y la demanda internacional están favoreciendo al sector, especialmente en la producción de vacuno de calidad con sistemas extensivos respetuosos con el medio ambiente. No obstante, es crucial seguir defendiendo la ganadería frente a ataques injustos y garantizar que los beneficios lleguen a los productores.

La Comisión Europea ha presentado su propuesta de reforma de la PAC para el periodo 2028-2034. ¿Qué valoración hace?

–La propuesta preocupa al sector por la reducción de más del 20 % del presupuesto y la renacionalización de competencias. ASAJA Salamanca defiende una PAC fuerte y justa, con recursos suficientes, que reconozca el papel social y medioambiental del agricultor y garantice un reparto equitativo de ayudas.

El incendio de Cipérez arrasó más de 10.500 hectáreas. ¿Qué valoración hace del impacto para la zona?

–El incendio ha sido un golpe durísimo, afectando pastos, colmenas, cercados y explotaciones familiares. La recuperación requerirá apoyo económico y técnico inmediato. Es esencial que los afectados reciban atención real, más allá de los trámites burocráticos, y que no se deje atrás a nadie.

¿Qué sectores ve actualmente en peor situación?

–Los más castigados son el cereal y la patata, cuyos precios no cubren los costes de producción debido al encarecimiento de fertilizantes, energía y gasóleo. ASAJA reclama precios justos, control de importaciones y regulación de mercados para garantizar la viabilidad de estos cultivos estratégicos y preservar el medio rural.

Más allá de las ayudas, ¿qué medidas cree que se deben poner en marcha para reforzar la prevención y los medios de extinción?

–La prevención es clave: mantener limpios los montes, recuperar la ganadería extensiva como control del matorral y contar con retenes permanentes y suficientes. La gestión del territorio debe implicar a vecinos, ayuntamientos y agricultores, porque los incendios no entienden de calendarios.

¿Qué mensaje de esperanza quiere lanzar al campo salmantino?

–El campo de Salamanca tiene futuro. Contamos con profesionales capacitados, razas únicas, cultivos de calidad y un territorio con potencial. Los agricultores y ganaderos no deben rendirse: ASAJA seguirá defendiendo sus intereses, porque el futuro del campo es el futuro de la provincia.

