Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca: “El campo se está abandonando porque cada vez hay más trabas y prohibiciones”

El sector agrario de la provincia salmantina cuenta con la organización ASAJA como gran aliada para defender a los profesionales de la agricultura y la ganadería que se amparan bajo su techo. Su presidente, Juan Luis Delgado, hace balance de las problemáticas surgidas a lo largo del año antes de Salamaq, que resulta cada año, importante punto de encuentro para ganaderos de todo el país.

–Juan Luis, ha sido un año difícil y desde ASAJA se han reivindicado varias cuestiones...

–Así es, pero ASAJA es incansable en la defensa del sector y en trasladar nuestras quejas a los responsables políticos que, en muchas ocasiones hacen ataques hacia el sector agrario, como es el caso concretamente del Ministerio de Consumo y desde el de Transición Ecológica.

–¿Cuáles son los problemas a los que se han tenido que enfrentar?

–Pues por ejemplo llevamos mucho tiempo sugiriendo la inversión en infraestructuras nuevas para poder gestionar mejor el agua. Quizá aumentar las presas para dar cobertura y servicio a la ganadería y a la agricultura, almacenar mejor el agua y aprovecharla al máximo.

–También se ha visto muy afectado el sector de la apicultura, ¿no es así?

–Sí, ese es otro claro ejemplo de mala gestión. En la apicultura el año ha sido malísimo por la primavera tan corta y las altas temperaturas. Esto ha hecho que no haya la producción de miel esperada. Para colmo han prohibido la utilización de ahumadores, algo que también hace mermar la producción. Ha sido un desastre.

–En cuanto a las ganaderías, ¿ha habido alguna ayuda tras la crisis ucraniana?

–Sí, Europa puso una cantidad para compensar las dificultades que están teniendo debido a la crisis, sobre todo por los encarecimientos en costes. Esas ayudas fueron secundadas por el Ministero tanto para vacas como para terneros, pero excluían las ayudas a los terneros que se cebaban en la explotación en la que han nacido. Es decir, solo cobrarían la ayuda los terneros que se ceben en una explotación que no fuese del titular. Pero eso es injusto porque el profesional que cobra por la vaca y vende el ternero a otro cebadero (que ese cebadero sí cobra por él) no va a cobrar por el que se ceba en su casa, y le genera el mismo gasto que a quien lo vende. Ejemplo de otra gestión nefasta.

–Desde ASAJA se trasladan las quejas, pero... ¿son atendidas?

–Pues en realidad no, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es totalmente sectario y no mira más allá de su ideología. Ellos deberían velar por el medio ambiente y por mantener la población y no hacen ni una cosa, ni la otra. Lo del medio ambiente lo llevan a cabo con ideas extremistas pero sin tener en cuenta a los que hemos mantenido los ecosistemas hasta hoy, que a la postre se están perdiendo desde que ellos le han puesto la “zarpa” encima.

–¿Este es el sentir de todos los que se dedican al campo?

–Sin duda. Cuando ellos se han puesto a legislar excesivamente, ha sido cuando hemos empezado a tener problemas. No nos dejan mantener el campo como lo habíamos hecho siempre, ni arreglar árboles, ni arar o limpiar fincas, no nos dejan quemar en invierno zonas para mantenerlas limpias y así evitar los fuegos en las épocas de más calor... El campo se está abandonando porque nos ponen muchas trabas y cada vez menos la gente lucha por él.

–Prohíben mucho, pero... ¿ofrecen otras soluciones?

–No, a ellos les da igual, es el error que vemos... es fácil prohibir, pero no tienen en cuenta las graves consecuencias. E igual va a pasar con los alimentos. Si en la actualidad somos deficitarios en energía, en unos años lo seremos en alimentos.

–¿En qué basa ASAJA su presencia este año en Salamaq?

–Por un lado, estamos con los últimos detalles de un ambicioso congreso que se celebrará el día 4 en el paraninfo de la Universidad. En él se tratarán temas genéricos y de interés común como por ejemplo la PAC. Reunirá a ganaderos de todo el país y de Portugal puesto que está promovido tanto por ASAJA como por la CAP, y apoyado desde Bruselas. El día 3, con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad, todos haremos una visita a Salamaq. Ese mismo día, también celebraremos una junta nacional con más de 80 asistentes en el propio recinto ferial.

Contenido patrocinado por ASAJA